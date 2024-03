L'8 marzo è sciopero generale. Domani a Roma a rischio nidi, scuole ed uffici: ecco chi si ferma

Anche quest’anno l’8 marzo, la Giornata internazionale della donna, ci sarà sciopero generale. Si prospetta quindi un venerdì nero per Roma, anche alla luce delle manifestazioni che si terranno in città. Lo sciopero, proclamato dai sindacati di base Usb, Cub, Adl Cobas, Usi e anche dalla Cgil, è stato promosso dall’associazione Non una di meno e riguarderà tutte le categorie, pubbliche, private e cooperative per l’intera giornata. Si salva il trasporto locale mentre saranno a rischio i treni regionali.

8 marzo, sciopero generale

Non ci sono a rischio solo sportelli e uffici comunali. A preoccupare le famiglie romane è soprattutto la mobilitazione del personale degli asili nido e delle scuole dell’infanzia capitoline, già da tempo sul piede di guerra sul caos assunzioni. Come specificato anche dal sito di Roma Capitale, “potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione del servizio”, che vuol dire che potrebbero rimanere chiuse alcune scuole, con buona pace di mamme e papà che dovranno trovare soluzioni alternative per i loro bambini.

Trasporti

Per una volta sono salvi i mezzi del trasporto pubblico locale di Roma. Tram, metro, autobus, Metromare e Roma Nord circoleranno regolarmente. La mobilitazione dell’8 marzo riguarderà i treni regionali gestiti da Trenitalia e durerà 24 ore. Saranno garantite corse soltanto nelle fasce garantite, dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21.

Vigili del fuoco e lavoratori di Autostrade

In mobilitazione anche il personale del corpo nazionale Vigili del Fuoco, tra le 8 e le 14. Pronti ad incrociare le braccia pure i lavoratori di Autostrade, con l’eventuale stop previsto dalle 22 del 7 marzo alle 22 del giorno seguente. Nel settore sanità sciopero da inizio primo turno a fine ultimo turno, con ovviamente la garanzia dei servizi minimi.

I motivi dello sciopero

“Scendiamo in piazza contro le scelte retrograde della destra che guardano ad un’idea della donna relegata al lavoro di cura familiare e al ruolo di madre” scrive la Cgil critica anche contro il Governo “che tratta la violenza maschile sulle donne come un problema meramente securitario e nel frattempo attacca le esperienze femministe e femminili che consentono alle donne di uscire dalla violenza”.

“Ci mobilitiamo per superare ogni forma di discriminazioni e violenza che colpisce le donne e per affermare un cambiamento culturale – dice ancora il sindacato - dal linguaggio che si apprende, alle tutele e ai diritti che si contrattano nei posti di lavoro, dalle scelte dello Stato sul welfare e sulla rete di contrasto alle violenze, dalla possibilità effettiva di esercitare il diritto di scelta e di autodeterminazione, sulla maternità, sulla condivisione del lavoro di cura, sull’accesso all’istruzione e al lavoro”.

La Cgil ha anche invitato tutti e tutte a sospendere il lavoro nelle proprie case, nelle fabbriche, negli ospedali, nei magazzini, nelle università, nelle scuole e negli uffici, senza distinzioni di categoria. Vogliamo estendere lo sciopero oltre i confini del lavoro salariato, costruendo pratiche collettive di astensione dal lavoro per le tante forme di lavoro precario, autonomo, nero, informale, non riconosciuto”.

Cortei e manifestazioni

I romani non dovranno far fronte solo ai disagi dovuti dallo sciopero. In città sono previste diverse manifestazioni nella Giornata internazionale della donna. Inerente allo sciopero indetto per l’8 marzo, dalle ore 10 alle ore 14 si terrà un corteo da piazzale Ugo la Malfa a piazza Bernardino da Feltre lungo via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania, viale della Piramide Cestia, via Marmorata, piazza dell'Emporio, ponte Sublicio, via di Porta Portese, via Girolamo Induno, viale Trastevere. Durante la manifestazione Atac devierà e limiterà le linee: H, 3, 8, 23, 30, 44, 75, 77, 81, 83, 115, 118, 160, 170, 280, 628, 715, 716, 718, 719, 769, 775, 781.

Attenzione quindi alle strade chiuse e a come muoversi in questi orari. Tra l’latro, il 9 marzo ci sarà un’altra manifestazione a Roma per chiedere il cessate fuoco in Ucraina e Medio Oriente. Dalle ore 13.00 alle ore 19.00, si terrà un corteo da piazza della Repubblica a via dei Fori Imperiali lungo via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali (altezza San Pietro in Carcere). Atac modificherà i percorsi e gli orari delle linee: 5-14-16- 38-40-51-60-64-66-70-71-75-82-85-87-105-117-118-170-223-360-590-649-714-910-H-C3.

Lo sciopero Lufthansa

Ennesima giornata nera per chi viaggia in aereo con Lufthansa. Fuori dalla mobilitazione generale dell’8 marzo il sindacato Verdi ha nuovamente proclamato uno sciopero del personale di terra della compagnia aerea tedesca per giovedì 7 e venerdì 8 marzo. Lo sciopero sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro inizierà nelle aree destinate ai passeggeri alle 4:00 (ora italiana) di giovedì e terminerà alle 7:10 di sabato. Nell’ambito dell’attuale controversia salariale per circa 25.000 dipendenti di terra si sono già verificate due ondate di scioperi, ciascuna delle quali ha paralizzato il traffico passeggeri per circa un giorno. Anche nello scalo di Roma.