Sciopero dell'8 marzo a Roma, ecco cosa succederà con i trasporti

Domani, venerdì 8 marzo, non sciopereranno i mezzi del trasporto pubblico locale di Roma. A rischio ci saranno “solo” i treni regionali gestiti da Trenitalia. Una precisazione necessaria visto che nella Giornata internazionale della donna incroceranno le braccia tantissimi lavoratori del settore pubblico.

Tpl regolare

A Roma, tutti i servizi gestiti da Atac e Cotral circoleranno senza interruzioni. Saranno quindi regolari, al netto di intoppi di altro tipo, metro, tram, autobus, Metromare e Roma Nord. Assicurato anche il funzionamento delle stazioni delle metro A e B di Roma, compresi gli impianti di traslazione.

Scioperano i treni regionali

Potrebbero fermarsi, a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di venerdì 8 marzo, i treni delle linee regionali del Lazio. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da orario ufficiale Trenitalia). Attenzione però perché, come si sente tra l’altro in questi giorni sui treni del gruppo, disagi e disservizi potrebbero registrarsi anche prima.

Informazioni su collegamenti e servizi attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di questo sito, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Qui l'elenco dei treni garantiti nel Lazio: Treni garantiti-2