8 marzo a Roma: tutti gli eventi in programma per la "Festa della donna"

L'8 marzo, Giornata internazionale della donna, sono tante le iniziative previste in città per celebrare l'universo femminile. Tante anche le mostre, gli spettacoli teatrali, le visite guidate che sono - senza dubbio - un'ottima idea per trascorrere tra amiche, sorelle, colleghe una giornata speciale.

Oltre alle tante iniziative di prevenzione che gli ospedali e le cliniche romane propongono alle donne dai 18 anni in su (e di cui vi abbiamo parlato qui), ecco 10 cose da fare per la Festa della donna a Roma:

8 marzo nei Musei Civici

In occasione della Giornata della Donna, la Sovrintendenza Capitolina propone appuntamenti nei musei e sul territorio volti al femminile, dal 7 al 9 marzo.

Alla Pinacoteca Capitolina viene presentata Lotz Art, la nuova App dove arte, storia e tecnologia si incontrano, un nuovo percorso guidato al femminile fruibile da ogni visitatore in cui le protagoniste di alcuni capolavori della Pinacoteca Capitolina raccontano e si raccontano.

Al Museo di Roma i dipinti narrano storie di donne protagoniste della vita artistica, culturale e sociale di Roma nel XVIII e XIX secolo e al Museo della Repubblica Romana e memoria garibaldina ci si appassiona al coraggio delle eroine che hanno partecipato alla difesa di Roma nel 1848.

All’Archivio Storico Capitolino viene riscoperta la figura di Lucia Sebastiani che ha dedicato la propria vita alla ricerca e allo studio in archivio, formando nuovi studiosi, mentre al Museo di Roma in Trastevere i visitatori sono accompagnati attraverso le immagini fotografiche della mostra in corso dedicata alla grande fotografa tedesca Hilde Lotz-Bauer.

Ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali sono indiscusse protagoniste Livia e Giulia, rispettivamente moglie e figlia dell’imperatore Augusto, e alla Galleria d’Arte Moderna uno storytelling a due voci si rivela un’avvincente indagine sulle donne rappresentate e sulle donne artiste dai Maestri del XX secolo in dialogo coi Miaz Brothers fino al Gruppo 70.

Due gli itinerari in programma: nello storico quartiere di San Lorenzo un percorso porta tra le principali opere di Street art che ne raccontano la storia e l’identità anche attraverso temi legati al femminile mentre una passeggiata nei rioni Colonna e Campo Marzio porta alla scoperta dei luoghi destinati alle donne tra il XVI e il XIX secolo, dal Convento delle Convertite al “Serraglio delle pubbliche meretrici”, dall’Ospedale delle Celate alle modelle di Trinità dei Monti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

8 marzo sempre

Roma Capitale presenta un programma di iniziative ricco e articolato in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. Un calendario di eventi diffusi su tutto il territorio capitolino, promossi dall'Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità. Si chiama "8marzosempre" l'iniziativa che vuole evidenziare la forza, la resilienza e le conquiste straordinarie delle donne in tutto il mondo per un futuro più giusto, equo e inclusivo per tutte, con la convinzione che l'8 marzo debba condurre a una celebrazione quotidiana dell'empowerment femminile.

Obiettivo della manifestazione collettiva è dare voce alle diverse esperienze ed iniziative volte a sensibilizzare su questioni fondamentali legate all’equità di genere, manifestando una presenza tangibile e incisiva in ogni angolo della città e creando un tessuto interconnesso di consapevolezza e azione.

L’8 marzo si aprirà con il momento di riflessione "Sostenibilità, sostantivo femminile" ospitato nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a partire dalle 9. Un'opportunità preziosa per riflettere sulle sfide che ci aspettano per creare una società sostenibile, sulla formazione delle nuove competenze necessarie alla transizione, sugli ostacoli che le donne incontrano nel corso della loro carriera e sul possibile contributo della leadership femminile all'aumento della produttività e del benessere organizzativo. Tanti gli eventi in programma nei municipi di Roma (le informazioni a questo link).

8 marzo di gusto con Cacio&Pepe Festival

Se amate la buona cucina, in particolare quella romana, sappiate che anche l'8 marzo, da Eataly Roma, c'è il Cacio&Pepe Festival. A partire dalle migliori materie prime di qualità, gli chef di Eataly e alcuni ospiti d’eccezione - il Pastificio Secondi e Felice a Testaccio - proporranno uno dei piatti più iconici della tradizione capitolina, in tante vesti diverse: dal classico tonnarello alla versione "moderna", con crema di cacio romano, mix di pepi sichuan, affumicato e rosa e mentuccia. E poi si proseguirà con le mezzemaniche, il supplì, la pasta fresca, ravioli e gnocchi, i fritti e molto altro. E ancora i taralli, le chips di patate croccanti, la mattonella di lasagna fritta alla cacio e pepe. E poi l'hot dog con maionese romana che ha tra gli ingredienti principali pecorino e pepe nero. Non può mancare anche la pizza, ovviamente cacio e pepe. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

8 marzo in musica con Dolcenera

Proprio nella Giornata internazionale della donna, Dolcenera torna a Roma e presenta, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il suo “Anima Mundi” – Piano Solo Recital. Un nuovo tour teatrale che è una combinazione sapiente di parola, gestualità, musica, vocalità e suono. Attraverso la rappresentazione laicamente filosofica dei cinque elementi costituenti la vita (terra, acqua, fuoco, aria, etere), la cantautrice descrive l’essenza dell’Anima Mundi per avere il pretesto – con il testo delle canzoni, la musica, i monologhi, la luce, i racconti – di creare la giusta tensione emotiva per il coinvolgimento dello spettatore sull’essenza della natura umana, affrontando tematiche di impatto sociale e culturale dell’epoca moderna. Uno spettacolo “one woman show”, con il pianoforte di Dolcenera al centro della scena, il looper per riprodurre suoni registrati sul momento, il suono dell’organo hammond e del rhodes e il tocco rock blues della voce. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

8 marzo con Lucio Dalla, tra aneddoti e canzoni

Immaginate un’intervista a Lucio Dalla, in una notte d’estate. Un viaggio tra storie e grandi successi alla scoperta di un artista unico. E' quello che potrete regalarvi, nella serata dell'8 marzo, al Teatro Tor Bella Monaca di Roma. Sul palco arriva "A modo mio", raccontando Lucio Dalla tra aneddoti e canzoni, concerto spettacolo con Gabriele Granito (voce recitante), Enzo Martini (voce, piano e sax), Michele Montanaro (batteria) e Antonio Tancredi (basso e chitarre), in scena alle 21. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

8 marzo con MotoDays 2024

Amanti delle moto, da enerdì 8 alla Fiera di Roma arriva MotoDays. La grande manifestazione per gli appassionati e le appassionate delle due ruote che permette di vivere esperienze (di guida ma non solo), interazione, formazione e informazione, esposizione e intrattenimento. La manifestazione propone a motociclisti e motocicliste del Centro-Sud un intenso programma tutto da vivere, oltre a una grande scelta di moto da provare (e comprare), per tutti i gusti e tutte le tasche. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

8 marzo con il Giappone di “Ukiyoe. Il mondo fluttuante"

Perché non perdervi nell'arte giapponese in occasione della Giornata internazionale della donna? La mostra “Ukiyoe. Il mondo fluttuante" è arrivata a Palazzo Braschi e rappresenta un affascinante viaggio nell’arte giapponese di epoca Edo attraverso un percorso espositivo di 150 opere collezionate da i due viaggiatori italiani Edoardo Chiossone e Vincenzo Ragusa. Al museo saranno esposte opere che testimoniano i rapporti del Giappone con l’Asia Orientale Continentale, capolavori rappresentativi della civiltà dei samurai e raffigurazioni divenute famose in tutto il globo come “La grande onda di Kanagawa”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

8 marzo al Parco archeologico del Colosseo

Venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, il Parco archeologico del Colosseo in collaborazione con il Gruppo Storico Romano ospita in Curia Iulia un evento di rievocazione storica. “L’Orazione di Ortensia” è un omaggio alla figura di Ortensia, una delle donne più influenti della storia romana, nota per il suo coraggio e la sua eloquenza. Attraverso una rappresentazione coinvolgente e autentica, il pubblico verrà trasportato indietro nel tempo per assistere a un momento significativo della vita politica romana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]