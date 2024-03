Caos assunzioni, le maestre scrivono alla Commissione Lavoro della Camera: "Servizi scolastici a rischio"

Continua la mobilitazione delle insegnanti della scuola dell’infanzia e delle educatrici dei nidi per il rinnovo delle graduatorie in scadenza per l’assunzione di oltre 5mila professioniste. I sindacati Adl Cobas, Cobas, Usb e il coordinamento precari Inside, hanno scritto al presidente della XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera, Walter Rizzetto, per chiedere di essere ascoltati in audizione.

La lettera delle precarie

L’obiettivo delle insegnanti, come si legge nella lettera, è “poter offrire il nostro contributo propositivo e d’analisi e scongiurare che la scadenza a settembre delle suddette graduatorie lasci a casa tutte le lavoratrici e metta in ginocchio i servizi educativi e scolastici, con gravi ripercussioni per la cittadinanza tutta”. E ancora: “Riteniamo che sia interesse comune trovare una soluzione che garantisca il futuro occupazionale di queste lavoratrici, che chiaramente sono in ansia anche per l’avvenire della loro vita privata e familiare”.

La mobilitazione dell’8 marzo

Le lavoratrici intendono anche chiedere un incontro al Dipartimento della Funzione pubblica e confermano l’intenzione di scioperare, venerdì 8 marzo, e di ritrovarsi in presidio sotto Palazzo Vidoni, sede del Dipartimento. Un’iniziativa a cui i rappresentanti dei sindacati, gli stessi che hanno organizzato l’assemblea pubblica e il successivo presidio alla sala della Protomoteca, martedì 27 febbraio, hanno invitato a partecipare anche il Campidoglio. In particolare l’assessora alla Scuola, Claudia Pratelli, la presidente della Commissione Scuola, Carla Fermariello e il capo segreteria del sindaco Giulio Bugarini. “Vogliamo che il futuro occupazionale di tutti e tutte venga tutelato” spiegano le lavoratrici.

Il pasticcio delle graduatorie

Le graduatorie in scadenza riguardano educatrici dei nidi e insegnanti della scuola dell’infanzia, per un totale di oltre 5300 lavoratrici. Nell’ultimo anno e mezzo il Comune ha attinto da quegli elenchi per assumere 650 persone e, nelle scorse settimane, si è rivolto al governo per chiedere una proroga delle graduatorie. In modo da poter proseguire con le assunzioni. Un appello che, finora, non è stato raccolto, anche se da una commissione capitolina di Controllo, garanzia e trasparenza che si è svolta sul tema, mercoledì 28, alla presenza degli assessori Catarci e Pratelli, è emerso che è in corso un dialogo tra il Gabinetto del sindaco e il Dipartimento Funzione pubblica per tentare di sbloccare la situazione. Il timore è che il mancato rinnovo lasci senza lavoro tante professioniste precarie e comprometta il regolare funzionamento di asili nido e scuole materne. Con il rischio che, a settembre, alcune strutture non siano in grado di accogliere i bambini.