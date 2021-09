Roma - Lido senza tre stazioni, alla riapertura è già caos: "Frequenze superiori ai 30 minuti"

Attese e assembramenti per la chiusura di tre fermate, in corso manifestazioni dei pendolari e raccolta firme

Disagi si attendevano e disagi ci sono stati. Riaprono le scuole, chiudono tre stazioni della Roma Lido e nonostante questo le frequenze annunciate (un treno ogni 18 minuti) sono saltate sin dal primo mattino. Trentacinque i minuti d'attesa medi segnalati dal comitato, presente sul posto, con punte fino a 40 minuti.

E a poco o nulla è valsa la nuova linea pensata per alleviare i disagi di chi si muove verso la Capitale servendosi delle stazioni Stella polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo, le tre stazioni chiuse.

"Parlate di Covid, ma poi in treno siamo sardine. Trovate una soluzione", comunicano dal comitato. "I treni passano con frequenze superiori a 35 minuti il primo giorno di scuola. Assembramenti garantiti. Una vergogna unica", continua il Comitato dei pendolari. Comitato che oggi ha promosso un sit in presso la fermata Stella Polare già dalle 7 del mattino. Proteste e non solo. Sì perché i pendolari più attivi sono anche presenti a bordo dei vagoni per monitorare la situazione.

In corso anche una raccolta firme nelle tre stazioni interessate dalla manutenzione per chiedere ad Atac di fare marcia indietro a fronte dei numerosi disagi.