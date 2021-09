Roma Lido, arriva la linea RL4: bus tra Lido centro e stazione Colombo

Obiettivo limitare i danni. Tre fermate in meno e la paura di possibili disagi per i pendolari della Roma Lido hanno spinto Atac ad allestire una nuova linea di superificie, la RL4. Viaggerà a partire da lunedì 13 settembre tra Lido centro e Stazione Colombo.

Il percorso

Di seguito il percorso. Percorso di andata: piazzale della Stazione del Lido - via Cardinal Ginnasi - viale Paolo Orlando - viale Capitan Casella - viale Vega - piazza Vega - viale Vega – Piazza dei Canotti - via del Bucintoro - lungomare Duilio - lungomare Lutazio Catulo - viale della stazione di Castel Fusano - piazzale della stazione di Castel Fusano - lungomare Lutazio Catulo - piazzale Cristoforo Colombo - lungomare Amerigo Vespucci - piazzale Amerigo Vespucci. Percorso ritorno: piazzale Amerigo Vespucci - via Litoranea - lungomare Amerigo Vespucci - piazzale Cristoforo Colombo - lungomare Lutazio Catulo - viale della Stazione di Castel Fusano - piazzale della stazione di Castel Fusano - viale della Stazione di Castel Fusano - lungomare Lutazio Catulo - lungomare Duilio - via della Bussola - via delle Quinqueremi – via delle Prore - Piazza dei Canotti - viale Vega - piazza Vega - viale Vega - viale Capitan Casella - viale Paolo Orlando - piazzale della Stazione del Lido.

Le fermate

Le altre novità

Inoltre da lunedì 20 settembre sarà attiva la nuova linea bus 060 che per la prima volta collegherà direttamente Ostia con l'aeroporto di Fiumicino. Da lunedì 13 settembre inoltre sono previste le prime modifiche alla linea 070 che cambierà il suo percorso per arrivare direttamente dal quartiere Giardino di Roma alla metro B e all’Eur. Le altre principali novità riguardano la linea 05 che consentirà una migliore accessibilità all’ospedale Grassi, la 07 che diventerà attiva tutto l'anno e un potenziamento del servizio nella zona dell’Idroscalo.