Le profughe ucraine che danno vita ad un brand di moda a Roma

A febbraio 2022 le loro vite sono state stravolte dalla guerra. L'inizio dell'invasione russa in Ucraina ha messo in dubbio le loro certezze, ma anche le vite loro e dei familiari. Così sono scappate e hanno raggiunto l'Italia, Roma. Hanno vissuto per mesi negli alberghi. Oggi un gruppo di donne ha dato vita ad un brand e disegnato una linea di abiti e accessori femminili che verrà presentata l'11 novembre all'Eur.

Le profughe ucraine danno vita a un brand di moda

Quando sono arrivate a Roma avevano ben poco. Non parlavano italiano, non avevano più un lavoro, avevano lasciato mariti e compagni in patria, a combattere come d'obbligo per tutti i maschi dai 18 ai 60 anni. Col tempo, grazie al supporto delle istituzioni locali e dell'associazione "Donne for Peace", si sono rimesse in piedi. Le profughe ucraine hanno partecipato a corsi di italiano (arrivando al livello B1), laboratori teatrali e di cucina. Una parte di loro oggi vive in appartamenti o stanze in affitto, hanno un contratto e si sono integrate nel tessuto sociale di Roma e dei suoi dintorni. Un gruppetto di loro, guidate dalla presidente della onlus Volha Marozava, ha fondato una sartoria che oggi è un brand di moda e si chiama G.I.O.V.E., cioè Galia, Irina, Olena, Volha, Elena. La prima è la mente creativa e anche quella che ha portato il "know how", avendo diretto una azienda tessile in Ucraina, distrutta dai bombardamenti.

La sfilata l'11 novembre a La Vaccheria

"Al momento non è una collezione vera e propria ancora - spiega Volha Marozava, presidente di 'Donne for Peace' e membro del progetto - ma abbiamo realizzato una linea che si chiama 'Flower Collection', sono camicie in lino e magliette dipinte a mano, con sopra motivi floreali. Poi abbiamo realizzato borse e girocolli. Il tema è quello della rinascita, della speranza dopo la tragedia della guerra e della fuga". Capi d'abbigliamento e accessori verranno mostrati sabato 11 novembre a La Vaccheria (via Giovanni L'Eltore 35), lo spazio espositivo dell'Eur riaperto dopo anni di abbandono. "Alcune di queste donne - racconta ancora Volha - erano ospiti dell'hotel Mercure West a Spinaceto, appena scappate dall'Ucraina. Diciamo il 30% di loro, tra il team delle creative e le altre che si sono offerte come modelle per la sfilata. Una piccola parte di loro ha acquisito una certa indipendenza, lavorano, vivono in affitto e parlano bene l'italiano".

Il laboratorio sartoriale nell'ex alloggio del custode

Tra qualche giorno il brand di moda avrà anche una nuova sede. Saranno all'Eur, nell'ex appartamento del custode dell'IC Via Santi Savarino: "Ci è stato assegnato questo spazio dal IX municipio - annuncia Volha - dopo essere stati a Battistini, dove abbiamo organizzato il laboratorio creativo, il cooking show, il teatro, l'alfabetizzazione con 96 profughe". “È un emozione ospitare la prima sfilata qui alla Vaccheria, un contesto di rara suggestione - commenta la minisindaca del IX Titti Di Salvo - nato alla fine del 2021 per ospitare e mescolare i diversi linguaggi artistici, una emozione e una scelta. Quella di promuovere in questo spazio insieme a mostre di standing internazionale giovani artisti. Tali sono le giovani stiliste, per lo più rifugiate dall’Ucraina, i cui modelli sfileranno l’11 novembre. Il valore aggiunto della sfilata è il messaggio di rinascita che sfilerà insieme ai capi presentati: la sfilata testimonia anche il successo del modello di accoglienza realizzata nel nostro territorio dalla Rete promossa dal Municipio con l’Associazione Donne for Peace".