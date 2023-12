Parking Annibaliano, cantiere a rilento. Per l’apertura bisogna aspettare il nuovo anno

L'apertura del parking Annibaliano non è prevista a breve. Secondo quanto fanno sapere dall'assessorato a mobilità e trasporti di Roma Capitale, infatti, la fine della fase di collaudo è prevista tra febbraio e marzo 2024.

Novità sul parking Annibaliano

Un'attesa lunghissima, quella che stanno vivendo i pendolari romani che utilizzano tutti i giorni la fermata Annibaliano della metro B1. I 282 posti previsti dovevano essere inaugurati contestualmente all'apertura della stazione, nel 2012. Sono passati 11 anni e ancora non si vede la luce, anche se sembra che qualcosa si stia smuovendo, seppur con enorme ritardo.

Problemi tecnici hanno fatto slittare il collaudo

A maggio 2023, interpellata da RomaToday, l'assessora alla mobilità del II municipio Valentina Caracciolo aveva fatto sapere che per iniziare i collaudi, si sarebbe dovuto attendere la fine dei lavori per il sistema di illuminazione: "Non è facile - disse -, è un'opera delicata sia per l'interferenza di altri sottoservizi, sia perché lo scavo è molto profondo". Per tutta l'estate il cantiere è proseguito, ma criticità tecniche hanno avuto ripercussioni sulle pratiche amministrative e burocratiche, rallentando l'iter per il collaudo, fatto ammesso anche da Roma Servizi per la Mobilità lo scorso 11 dicembre all'interno di un report pubbliccato sul suo sito.

Altri 2 o 3 mesi per concludere l'iter

L'agenzia ha riferito di "problematiche legate alle forniture delle utenze idriche ed elettriche" che hanno fatto sì che la nomina del collaudatore avvenisse solo il 10 agosto scorso "stabilendo i termini del collaudo entro sei mesi dalla stessa". Va da sé che la data ultima per la conclusione dei collaudi è fissata a febbraio 2024, anche se l'assessorato stima in "2-3 mesi" da oggi l'apertura del parcheggio. Anche perché la stessa Roma Servizi per la Mobilità ha riferito di "alcune problematiche che sono in corso di risoluzione", relative al collaudo. Si finisce quindi a marzo e non "entro la fine dell'anno" come auspicato dai tecnici.

L'interrogazione della lista Calenda

"L'intero quartiere aspetta l'apertura del multipiano da diversi anni - sottolinea Dario Nanni, consigliere della lista Calenda Sindaco in Campidoglio -, opera che aiuterebbe a risolvere l'annosa problematica della carenza di parcheggi e consentirebbe di decongestionare il traffico. Risulta che il collaudo in corso ha riscontrato problematiche impiantistiche. Per questo chiedo all'assessore Patanè i tempi per l'apertura". E non solo: "Il prolungamento dei tempi avrà comportato anche l'aumento dei costi dell'opera?" si chiede Nanni.

La lunga saga: 32 mesi per un parcheggio

Ad oggi, in base a quanto riferito da Roma Servizi per la Mobilità, il parcheggio multipiano da 282 posti, di cui 6 posti disabili, 5 posti famiglia 16 posti moto e 20 predisposti per il futuro impianto di ricarica elettrica, avrà un costo complessivo di 3.750.706,36 euro. Fa parte del finanziamento Por Fers Lazio 2014-2020 allo scopo di realizzare infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto. Il progetto esecutivo è stato affidato a febbraio 2021 da RSM al Consorzio Stabile F2B, che lo ha consegnato nel maggio successivo. Alcune modifiche e integrazioni si sono rese necessarie, facendo slittare la consegna del progetto esecutivo al 19 luglio 2021. Praticamente due anni e mezzo fa. Nonostante la data di fine lavori sia stata fissata al 20 luglio 2022, è stata prima accordata una proroga al 18 settembre 2022, poi ulteriori 60 giorni (18 novembre 2022) per ultimare "piccole opere di dettaglio". Il parcheggio, quindi, è stato concluso entro la fine dello scorso anno. Ma ci sono voluti altri 13 mesi per l'impianto di illuminazione e il collaudo. Alla fine, se marzo 2024 sarà il mese in cui verrà aperto il parcheggio, ci saranno voluti 32 mesi per consegnare alla città un parcheggio di scambio. Ai quali aggiungere i 9 anni serviti per far partire i lavori.