Carta identità elettronica, open day il 27 e 28 aprile. Tutte le info per prenotarsi

Il weekend del 27 e 28 aprile tornano gli open day per la richiesta della carta d'identità elettronica (CIE). A restare aperti saranno gli uffici anagrafici dell'XI municipio sabato 27 e gli ex punti informativi turistici del centro insieme a via Petroselli 52 anche domenica 28.

Per chi avrà necessità di vedersi rilasciata una nuova carta d'identità elettronica, sarà possibile prenotare a partire da venerdì 26 aprile dalle 9 fino a esaurimento disponibilità, direttamente dal sito Agenda CIE del ministero dell'Interno. Sono a disposizione oltre 500 appuntamenti.

All'appuntamento bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

La sede municipale di via Portuense 579 sarà aperta sabato 27 aprile dalle 8 alle 16, mentre gli ex Pit e via Petroselli dalle 8.30 alle 16.30 di sabato 27 e dalle 8.30 alle 12.30 di domenica 28 aprile. Questi gli indirizzi degli ex punti di informazione turistica:

- Piazza Santa Maria Maggiore

- Piazza Sonnino

- Piazza delle Cinque Lune