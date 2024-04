La Locanda dei Girasoli riconsegna il locale Ater e se ne va: "Una sconfitta"

Il sogno della Locanda dei Girasoli sta per svanire, di nuovo. A nemmeno due anni dalla consegna di un immobile Ater a via Taranto, dove far ripartire l'attività di ristorazione interrotta a gennaio 2022, il progetto di inserimento lavorativo per ragazze e ragazzi con Sindrome di Down riconsegnerà le chiavi ad Ater. Il motivo è l'impossibilità di recuperare l'immobile, in pessime condizioni, in assenza dei fondi necessari pari a 400mila euro.

Il locale Ater consegnato a luglio 2022

La Locanda dei Girasoli è un ristorante nato dall’idea di un gruppo di genitori di ragazzi con la Sindrome di Down, con l’obiettivo di garantire ai figli un futuro di autonomia e dignità. La sua storia recente, però, è molto più che travagliata. Nonostante una chiusura di bilancio nel 2019 con un utile di 600mila euro, la cooperativa ha vissuto le difficoltà del Covid. Inutili i 50mila euro erogati dalla Regione Lazio come contributo per il rilancio: a gennaio 2022, nonostante la temporanea riapertura a giugno 2021, il ristorante di via dei Sulpici al Quadraro ha chiuso i battenti, per dedicarsi solo all'attività di catering. La consegna di un nuovo locale a via Taranto 54 sembrava un nuovo brillante inizio, ma non è stato così.

Niente fondi per la ristrutturazione

A luglio 2022 Nicola Zingaretti, quattro mesi prima di dimettersi dalla carica di presidente della Regione, consegnò le chiavi dell'immobile di proprietà Ater, per anni occupato abusivamente da Forza Nuova e sgomberato definitivamente nel 2020. "Sembrava una nuova opportunità per continuare un’esperienza ventennale nell’inserimento lavorativo di ragazzi con Sindrome di Down e disabilità cognitive - racconta Enzo Rimicci, presidente della cooperativa - . Per 18 famiglie, questo significava sperare in un futuro di dignità per i propri figli". Ma le pessime condizioni dell'edificio non permettevano di riprendere subito l'attività di ristorazione, c'era bisogno di importanti lavori di ristrutturazione: "Tuttavia, dopo due anni, nulla è cambiato - accusano - . Nessuno si è attivato per contribuire al restauro, il cui costo è di circa 400.000 euro. La nuova cooperativa, che ha accettato l’arduo compito di portare avanti questo progetto, non dispone dei fondi necessari. Tutte le richieste di aiuto sono rimaste senza risposta".

Il 30 aprile la Locanda dei Girasoli se ne va

Per questo motivo martedì 30 aprile alle 11 l'Ater si presenterà in via Taranto 54 per ricevere le chiavi e prendere nuovamente possesso del locale. "Abbiamo lasciato il sogno per trovarci nel buio totale, e ora l’Ater, vedendo che non riusciamo a recuperare l’immobile, chiede la restituzione - conferma Rimicci -. Riconsegnare le chiavi rappresenta una sconfitta per tutti, nessuno escluso.

Non ci sono parole per giustificare questa situazione". "Proseguiremo con altre attività che permetteranno ai nostri ragazzi attuali e a quelli futuri di essere parte integrante della comunità - rassicurano - . Ringraziamo con affetto tutti coloro che ci sostengono in questo momento, assicurando loro che continueremo nel nostro impegno per la civiltà, verso quelle persone troppe volte dimenticate".