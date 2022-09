Parking Annibaliano, per l’apertura bisogna aspettare ancora 9 mesi

Il 3 agosto dal Campidoglio facevano sapere che per la conclusione dei lavori al parking Annibaliano, 270 posti attesi da 10 anni, bisognava aspettare 60 giorni in più rispetto alle previsioni. Quindi fine settembre invece di fine luglio. Adesso, però, i tempi slittano ulteriormente: il cantiere verrà dismesso solo a dicembre.

Il ritardo, dunque, passa da 60 a 150 giorni: i motivi non sono chiari, un mese fa erano “tecnici”. In ogni caso, il fine lavori per dicembre non significa che da gennaio i pendolari potranno lasciare la loro auto in prossimità della metropolitana, perché – come confermano anche da Roma Servizi per la Mobilità – ci vorranno altri 6 mesi per i necessari collaudi. L’auspicio è che entro giugno 2023 il parking Annibaliano sarà una realtà.

“La struttura del parcheggio è importante, i collaudi sono doverosi e avevamo sempre detto che finiti i lavori ci sarebbe voluta un’ulteriore fase – commenta a RomaToday l’assessora alla mobilità del II municipio, Valentina Caracciolo - . Nei prossimi giorni farò un nuovo sopralluogo sul cantiere e mi incontrerò con il direttore dei lavori. Purtroppo i ritardi ci possono stare, che siano dovuti al reperimento dei materiali o ad opere correlate rispetto al parcheggio”.