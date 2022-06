Incendio Malagrotta, nuova ordinanza di Gualtieri: resta divieto per cibi, riaprono le scuole

Il Tmb di Malagrotta non fuma più. Da ieri l'incendio può dirsi praticamente domato e una delle tre emergenze legate al rogo del 15 giugno conclusa. Quattro giorni di inteso lavoro, tra spegnimento delle fiamme e smassamento dei rifiuti, per rendere innocuo il "mostro" che ha spaventato la Valle Galeria, assestando un duro colpo (l'ennesimo) alla gestione rifiuti della Capitale.

L'aria e l'allarme diossina (rientrato)

I dati relativi alla qualità dell'aria sono positivi. Solo a Fiumicino le concentrazioni di polveri sottili è oltre la soglia. Resta la precauzione e per questo domenica sera il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato una nuova ordinanza contenente misure precauzionali da applicare.

Alla luce dei dati più recenti, fino a nuova valutazione dell’Asl Roma 3, riferibile all’esito dei prossimi monitoraggi di Arpa Lazio, l’ordinanza dispone il mantenimento solo di alcune delle misure precauzionali adottate con le precedenti ordinanze, recependo le indicazioni dell’ASL Roma 3. In particolare, l’ordinanza prevede, per un periodo non superiore a 72 ore, in virtù del principio di precauzione, nel raggio di 6 km dal luogo dell'incendio e comunque limitatamente al territorio di Roma Capitale il divieto di consumo degli alimenti di origine vegetale prodotti nell'area individuata e il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile nell'area individuata.

Per quanto riguarda il territorio di Roma Capitale, stop alla sospensione delle attività educativo-didattiche e della attività ludico ricreative e sportive dei servizi educativi e dell’infanzia, compresi i centri estivi, pubblici e privati, nel perimetro individuato dalle precedenti ordinanze. Inoltre, sempre in virtù dei dati Arpa, per lo stesso territorio di Roma Capitale e per il perimetro delle precedenti ordinanze vengono meno anche le precedenti raccomandazioni relative alle attività all’aperto e quelle relative alla chiusura delle finestre.

L'emergenza rifiuti

Sul fronte raccolta rifiuti per l'amministrazione Gualtieri è stata una domenica di lavoro. L'assessora Alfonsi ha stimato in 2000/2500 tonnellate la quantità di rifiuti non raccolti. I conferimenti verso il Tmb1 di Malagrotta che, insieme al sistema articolato di trattamenti alternativi ottenuti in questi giorni sono ripresi nella serata di ieri e questo "consentirà di ritirare tutti i rifiuti prodotti e già a partire da domani iniziare il recupero dei rifiuti non raccolti", ha spiegato Alfonsi. "Contiamo perciò - entro una settimana - di ripristinare una situazione di normalità".

Il sindaco Gualtieri spiega che "mezzi e operatori Ama saranno all'opera su tutto il territorio con operazioni di pulizia aggiuntive, turni rafforzati e squadre operative dedicate per rimuovere eventuali rifiuti depositati intorno ai cassonetti. Contiamo perciò, entro una settimana, di ripristinare una situazione di normalità".