Incendio Malagrotta: a Fiumicino diossine oltre i valori, in calo a Roma

A Fiumicino il valore delle diossine è "superiore" (0,9 rispetto allo 0,3) "al valore di riferimento individuato dall'Oms per l'ambiente urbano". E' quanto emerge dal monitoraggio di Arpa Lazio dopo l'incendio di mercoledì al Tmb di Malagrotta. A Roma, invece, le diossine nel campione dell'aria prelevato ieri nell'area di Malagrotta sono inferiori al dato del giorno precedente (0,2 rispetto allo 0,3 del secondo campione del 16) e continuano a non superare i valori dell'Oms (fissati tra 0.1-0.3 pg/m3).

Valori di diossine oltre la soglia stabilità dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha portato il sindaco del comune aeroportuale Esterino Montino a prorogare l'ordinanza già emanata dopo lo scoppio dell'incendio: "In considerazione dei dati emersi dalle rilevazioni delle centraline, a seguito dell'incendio del TMB di Malagrotta, in accordo con Arpa Lazio e Asl Rm3 ho deciso di prorogare l'ordinanza emessa giovedì scorso fino alla mezzanotte di domenica 19 giugno".

"I livelli di diossina rilevati, infatti, sono risultati alti: a Fiumicino pari a 0.9 contro lo 0.3 indicato come soglia dall'OMS - sottolinea Montino -. Al di là delle scuole che sono comunque chiuse nel fine settimana, quindi, rimangono sospese le attività ludico ricreative e sportive destinate all'infanzia, come ad esempio i centri estivi pubblici e privati, nell'area di Parco Leonardo, Pleiadi, Vignole, Via Portuense tratto compreso tra il cimitero comunale e la fiera di Roma e via della Muratella fino all’intersezione con via della Trigolana".