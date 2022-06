Malagrotta Valle Galeria, sentirsi gli ultimi e averne conferma ogni volta

il Tmb di Malagrotta in fiamme visto da Monte Carnevale

Non una parola di conforto. O di solidarietà. Malgrado le ore terribili che migliaia di cittadini stanno vivendo da quando bruciano tonnellate di rifiuti all’interno del Tmb di Malagrotta, mercoledì 15 giugno.

Per il sindaco di Roma, Roberto Guartieri, questo disastro ambientale nella già martoriata Valle Galeria, rappresenta solo un altro problema da risolvere nella gestione del ciclo dei rifiuti della Capitale. “Conta più della salute degli essere umani che vivono sotto questa nube tossica”, mi dice una sconsolata Emanuela D’Antoni del comitato Valle Galeria Libera, mentre mi accompagna a vedere l’impianto in fiamme da un punto alto della valle: Monte Carnevale. Proprio a pochi passi dall’ultimo invaso indicato con una delibera di giunta dalla precedente amministrazione guidata da Virginia Raggi, con il benestare della Regione Lazio di Nicola Zingaretti.

Ricordo della discarica di Monte Carnevale ( revocata poco più di un anno dopo per l’arresto della dirigente regionale e dell’imprenditore dei rifiuti) per dare la misura di quello che, questa zona del quadrante sud ovest di Roma, rappresenta per chi siede nella poltrona più alta del Campidoglio: gestione dei rifiuti. E basta.

A confermarlo, in questa drammatica circostanza e con i vigili del fuoco ancora impegnati a spegnere le fiamme dopo 48 ore, è lo stesso Gualtieri per come la affronta. Arriva all’impianto intorno alle 12 del giorno seguente lo scoppio dell’incendio per un sopralluogo. Ma una volta finito il giro, esce in auto e tira dritto davanti ai pochi cittadini che erano rimasti fuori ad aspettarlo. Non un confronto, una parola di soliderietà, nemmeno un punto della situazione per gli abitanti del quadrante provando, nel caso, a placare almeno in parte i loro timori, costretti a vivere sotto quella nube tossica senza nemmeno sapere per quanti giorni.

Sentirsi gli ultimi, da 30 anni a questa parte, e averne la conferma ogni volta. Solo così possono riassumere la loro condizione gli abitanti della Valle Galeria, i quali ancora oggi (venerdì 17 giugno) raccontano di una seconda notte infernale, con i miasmi che arrivano fin dentro le loro case malgrado le finestre chiuse, e con tutte le conseguenze del caso. "Ci aspettavamo un piano di evacuazione - dice a RomaToday Monica Polidori, del comitato Valle Galeria Libera e residente nel piano di zona Monte Stallonara - siamo costretti in casa barricati e non si respira. Io non so cosa poteva fare il sindaco, ma mi sarei aspettata una maggiore attenzione nei nostri confronti, magari la protezione civile".

Invece arriva il colpo finale. L’ordinanza firmata come sindaco commissario da Gualtieri ieri, giovedì 16 giugno, e che autorizza come sito per la trasferenza (ovvero lo stazionamento dei rifiuti raccolti in città in attesa del trasporto in altri siti, entro 48 ore) a Ponte Malnome (il secondo indicato nell’ordinanza è a Ostia). 400 tonnellate in più, che si aggiungono alle 300 già autorizzate dal 2019. Ad un chilometro di distanza da dove la monnezza va a fuoco da due giorni dentro il Tmb di Malagrotta. Senza pietà.