Coronavirus: diminuiscono i decessi, aumentano le terapie intensive. 78785 i casi positivi nel Lazio

Seicentosette nuovi casi di Coronavirus a Roma città, 487 nei Comuni della provincia della Capitale e 652 nei capoluoghi di provincia. Sono 1.746 i nuovi casi positivi nella regione Lazio alla giornata di domenica 10 gennaio. Nel complesso nel Lazio 78785 i casi positivi in aumento rispetto ai 78.169 di sabato. Aumentano anche i ricoverati: sono infatti 2850 contro i 2.824 (+26 rispetto al 9 gennaio). Cresce anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 323 (+13) contro i 310 di sabato e i 309 di venerdì. Mentre sono 4.131 i decessi. Superano quota 96mila i guariti (96745). Il totale dei casi esaminati superano quota 179mila: sono oggi 179661.

“Su quasi 12mila tamponi nel Lazio si registrano 1746 casi positivi, 17 i decessi e 1133 i guariti. Diminuiscono i decessi mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive - il commento dell’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato -. Il rapporto tra positiv e tamponi è al 14%, ma se consideriamo anche gli antigienici la percentuale scende a 6,3%. I casi a Roma città scendono a quota 600”.

Coronavirus a Roma città

Nella Asl Roma 1 sono 197 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Cinque sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 62, 63, 67, 78, 82, 83 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 380 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centotrentacinque sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 81 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 30 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro sono ricoveri. Si registra un decesso di 97 anni con patologie.

Covid19 nei Comuni della provincia di Roma

Asl Roma 4 sono 88 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 sono 161 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 61 e 78 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 238 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 65, 66 e 83 anni con patologie.

SarsCov2 dei capoluoghi di provincia

Nelle province si registrano 652 casi e sono due i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 382 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 62 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 126 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Nella Asl di Viterbo si registrano 92 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 94 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 52 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Un contagiato su due vive a Roma

Secondo la più recente analisi dei dati, un contagiato da Coronavirus su due nel Lazio vive a Roma. E' quanto emerso dal monitoraggio del Dep e del Servizio regionale per l'epidemiologia e controllo delle malattie infettive: dei casi finora confermati l'età mediana è di 46 anni, equamente ripartiti tra maschi (51,4%) e femmine (48,6%).

I casi confermati da inizio epidemia sono così distribuiti: il 18,3% nella Asl Roma 1, il 20,9% nella Asl Roma 2, l'11% nella Asl Roma 3, il 4,8% nella Asl Roma 4, il 9,3 nella Asl Roma 5, il 10,6% nella Asl Roma 6, l'8,1% nella Asl di Frosinone, l'8,8% nella Asl di Latina, il 3% nella Asl di Rieti e il 5,4% nella Asl di Viterbo.

Il 76,3% dei positivi è stato individuato da attività di screening e di contact tracing. Il 96,2% dei casi attualmente positivi è in isolamento domiciliare, il 3,6% è in ricovero ospedaliero e lo 0,2% è ricoverato in terapia intensiva. Si registra il 45,9% di guariti e il 2,2% di decessi.