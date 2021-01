Coronavirus Roma, nel Lazio un caso su due vive nella Capitale: l'età media dei positivi è di 46 anni

Un contagiato da Coronavirus su due nel Lazio vive a Roma. E' quanto emerso dal monitoraggio del Dep e del Servizio regionale per l'epidemiologia e controllo delle malattie infettive: dei casi finora confermati l'età mediana è di 46 anni, equamente ripartiti tra maschi (51,4%) e femmine (48,6%).

II casi confermati da inizio epidemia sono così distribuiti: il 18,3% nella Asl Roma 1, il 20,9% nella Asl Roma 2, l'11% nella Asl Roma 3, il 4,8% nella Asl Roma 4, il 9,3 nella Asl Roma 5, il 10,6% nella Asl Roma 6, l'8,1% nella Asl di Frosinone, l'8,8% nella Asl di Latina, il 3% nella Asl di Rieti e il 5,4% nella Asl di Viterbo.

Il 76,3% dei positivi è stato individuato da attività di screening e di contact tracing. Il 96,2% dei casi attualmente positivi è in isolamento domiciliare, il 3,6% è in ricovero ospedaliero e lo 0,2% è ricoverato in terapia intensiva. Si registra il 45,9% di guariti e il 2,2% di decessi.

Dai dati Covid-19 delle ultime 24 ore, inoltre, è emerso come siano dimuiti, seppur leggermente, i nuovi casi: nel Lazio sono oggi 1.543 i nuovi contagiati rispetto ai 1.613 del giorno precedente (-70 rispetto all'8 gennaio), su quasi 12 mila tamponi effettuati (-632 rispetto a venerdì).

Un caso in meno a Roma, dove si registrano quindi 786 nuovi infetti nelle ultime 24 ore. In calo di 9 unità il numero delle vittime: sono 59 a fronte dei 45 di venerdì.

Con il rapporto tra casi positivi e test effettuati pari a 12%. "Ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4,9%", spiega l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nel Lazio 78.169 i casi positivi

Restano sotto quota 80mila i casi positivi nel Lazio: sono oggi 78.169 i contagiati, 314 in più nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoverati: sono infatti 2.824 contro i 2.871 (-47 rispetto all'8 gennaio). Sale di una unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 310 contro i 309 di venerdì. Mentre, sempre rispetto all'8 gennaio, sono 4.114 i morti (+54 decessi nelle ultime 24 ore).

Superano quota 95mila i guariti: sono quindi 95.632 contro i 94.457 di venerdì, quindi 1.175 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi esaminati superano quota 177mila: sono oggi 177.915.

Asl Roma 1 prima nei vaccini

Delle 62.347 dosi di vaccino somministrate finora nel Lazio, ben 15.951 hanno riguardato il territorio dell'Asl Roma 1. E' quanto emerge dai dati comunicati su Salutelazio. L'Asl guidata dal direttore generale, Angelo Tanese, e' in testa alle vaccinazioni effettuate, seguita dall'Asl Roma 2 (11.381), dall'Asl Roma 3 (7.007), dall'Asl Roma 5 (5.669), dall'Asl Roma 6 (5.220) e dall'Asl Roma 4 (3.061).

Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, al primo posto di questa particolare classifica si piazza l'Asl di Frosinone con 5.604 dosi somministrate, seguita dall'Asl di Latina (3.475), dall'Asl di Viterbo (3.404) e dall'Asl di Rieti (1.575).

Vaia: "Vaccinato il 95% degli operatori"

"Mi sono vaccinato, come ultimo del personale sanitario. La nostra comunità Spallanzani ha raggiunto oltre il 95% dei vaccinati, la quasi totalità: il primo ospedale ad iniziare ed a concludere la prima fase in Italia". Lo annuncia, in un post su Facebook, il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. "Sono orgoglioso - sottolinea - di rappresentare le mie colleghe e colleghi che hanno dato un'ulteriore prova di efficienza e di amore, per loro stessi, per i pazienti, per il Paese. Si intravede la luce oltre il tunnel. Ce la faremo!"