Coronavirus, a Roma calano i contagi ma nelle province c'è un nuovo aumento

Diminuiscono i contagi da coronavirus a Roma, ma aumentano i ricoveri e le terapie intensive nel Lazio, dove nella giornata di domenica si sono registrati 977 nuovi casi positivi rispetto.

La Capitale, come detto, vede flettere la sua curva: ieri erano 467 i nuovi contagiati a fronte dei 570 di sabato (-103 in un giorno). Nuova impennata di positivi invece nelle province, dove si sono segnalat 344 casi a fronte dei 189 del giorno precedente, ossia 155 in più nelle ultime 24 ore.

"Nelle prossime settimane nel Lazio arriveranno 180mila dosi di vaccino anti-Covid", ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, dopo le prime dosi simboliche di vaccino somministrate ai primi 5 operatori sanitari dello Spallanzani di Roma. "Noi a regime - ha concluso - saremo in grado di fare un milione di vaccinazioni al mese".

Nel Lazio 76.438 i casi positivi

Restano sotto quota 80mila i casi positivi nel Lazio: sono 76.438 i contagiati contro i 76.294 di sabato, quindi 144 in più nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoverati: sono infatti 2.802 contro i 2.742 (+60 rispetto). Sale leggermente anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 301 contro i 297 del giorno precedente (+4 in un giorno).

Mentre, sempre rispetto al 26 dicembre, sono 3.529 (+16 decessi nelle ultime 24 ore). Superano quota 77mila i guariti: sono infatti 77.800 contro i 76.983 di sabato, quindi 817 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi esaminati superano quota 157mila: sono oggi 157.767.

Claudia Alivernini è la prima vaccinata in Italia

"Claudia Alivernini, la prima vaccinata in Italia e simbolo dell'avvio della campagna di vaccinazioni all'Istituto Spallanzani, a sua volta ha eseguito la vaccinazione alla dirigente delle professioni infermieristiche, Alessia De Angelis un gesto altamente simbolico e un grande spirito di abnegazione per il proprio lavoro. Claudia non ha avuto alcuna reazione avversa e ha subito voluto riprendere l'attività.