Coronavirus Roma, nuovo focolaio: 54 positivi in un istituto religioso di Albano

Spunta un nuovo focolaio di Coronavirus nel Lazio, ancora nella provincia di Roma. Dopo i cluster a Rebibbia, una casa di riposo di Grottaferrata (dove si sono registrati anche 4 morti) e una Rsa di Morlupo, il Covid ha bussato alle porte dell'istituto religioso Figlie di San Paolo - Don Alberione, ad Albano Laziale.

Nel plesso delle Comunicatrici del Vangelo ai Castelli Romani, sono stati segnalati 54 casi positivi al Coronavirus. A darne notizia è stata la Asl Roma 6 proprio nel giorno in cui, nel bollettino del 4 febbraio, l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato ha sottolineato come il valore dell'indice di contagiosità Rt sia "rimasto stabile". Nell'istituto religioso è in corso l'indagine epidemiologica.