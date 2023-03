Trenitalia lancia l'Eco Ticket per la domenica ecologica: come viaggiare gratis in treno

Trenitalia lancia "l'Eco Ticket" in occasione della quinta e ultima domenica ecologica della stagione invernale. Domenica 26 marzo, giornata in cui è previsto il blocco totale del traffico all'interno della fascia verde, tutti i passeggeri in possesso di un biglietto di corsa semplice a tariffa regionale con destinazione Roma potranno viaggiare gratuitamente per l’intera giornata su tutti i treni regionali che circolano nella zona dell’anello ferroviario della Capitale.

"Con l’Eco-Ticket diamo la possibilità di visitare Roma muovendosi liberamente con il Regionale - spiega Sabrina De Filippis, direttrice business regionale di Trenitalia - Un’opportunità per scoprire quanto sia facile, comodo e conveniente rinunciare all’auto grazie ai nostri treni, mezzi sostenibili per natura".

Blocco traffico Roma 26 marzo 2023, orari e informazioni

Come detto domenica 26 marzo, così come stabilito con con la memoria di giunta del 16 dicembre 2021, stop al traffico nella nuova e più ampia fascia verde per 9 ore, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30.

Sulla base del provvedimento che ha istituito le domeniche ecologiche, il blocco del traffico riguarda tutti i mezzi privati, che nelle fasce orarie indicate non possono circolare all’interno dei confini della “maxi ztl” rappresentata dalla fascia verde.

Sono però previste delle deroghe, come per esempio per le auto Euro 6 benzina, per quelle elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel (benzina+Gpl o metano) e con contrassegno disabili. Potranno circolare anche i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi.