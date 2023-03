Blocco traffico a Roma: ultima domenica ecologica della stagione

La quinta e ultima domenica ecologica della stagione invernale è ormai alle porte. Domenica 26 marzo, così come stabilito con con la memoria di giunta del 16 dicembre 2021, stop al traffico nella nuova e più ampia fascia verde per 9 ore, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30.

Blocco traffico Roma 26 marzo 2023, chi può circolare

Sulla base del provvedimento che ha istituito le domeniche ecologiche, il blocco del traffico riguarda tutti i mezzi privati, che nelle fasce orarie indicate non possono circolare all’interno dei confini della “maxi ztl” rappresentata dalla fascia verde.

La mappa della fascia verde a Roma

Sono però previste delle deroghe, come per esempio per le auto Euro 6 benzina, per quelle elettriche, ibride, a gpl, metano, Bi-Fuel (benzina+Gpl o metano) e con contrassegno disabili. Potranno circolare anche i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi e i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi.

In vigore sino al 30 giugno lo stop alla circolazione per i diesel euro 3

Non sono previsti, a oggi, ulteriori blocchi del traffico domenicali, ma resta in vigore sino al 30 giugno l’ordinanza che conferma nella nuova fascia vedere le limitazioni per i veicoli più inquinanti, mentre prosegue il piano di realizzazione del piano di segnalamento della nuova Fascia Verde e l'installazione di telecamere per il controllo automatico degli accessi.

Sulla base del provvedimento, che proroga quanto stabilito nell’ordinanza del novembre del 2022, dal lunedì al sabato, 24 ore su 24 (con l’eccezione dei festivi infrasettimanali) non possono circolare le auto a benzina sino a Euro 2, quelle diesel fino a Euro 3, e i ciclomotori e motoveicoli, benzina e diesel, Euro 0 e 1. Continuano a essere esentate dal blocco, per il momento, le minicar diesel Euro 2. V

Sono esentati dal divieto i veicoli con contrassegno disabili, quelli adibiti al servizio di polizia, emergenza e soccorso, quelli per la gestione dei rifiuti e i veicoli con targa vaticana.