Domeniche ecologiche a Roma, ecco le date dei blocchi del traffico del 2022

Tornano le domeniche ecologiche, con i relativi blocchi della circolazione. A stabilirlo è la memoria di giunta del 16 dicembre 2021 con la quale sono fissate le date e gli orari dei blocchi del traffico domenicali all’interno della fascia verde.

Le date del blocco

L’iniziativa prevede il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico nella ZTL "Fascia Verde” per quattro domeniche. Le date previste sono quelle del 2 e 30 gennaio, del 20 febbraio e del 13 marzo 2022. Quattro giornate quindi, in cui è prevista l’interdizione della circolazione veicolare a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Il blocco sarà valido all’interno della fascia verde.

L'iniziativa della giunta Gualtieri

Attraverso la memoria di giunta, la squadra di governo del Campidoglio ha dato indirizzo agli uffici competenti di predisporre gli atti per l’attuazione del programma “domeniche ecologiche” stabilito dalle normative nazionali e regionali e relativo alla stagione invernale 2021-2022, al fine di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico.