Smog, superati i limiti in tutta la città. Il comune avverte: “Limitate l’uso dei riscaldamenti”

Sono quasi tutti fuori parametro i valori registrati dalle centraline attualmente in funzione sistemate dall’Arpa nel territorio capitolino.

Le zone più inquinate

Su dodici rilevazioni infatti, ben dieci sono stati i casi in cui si sono registrati livelli di PM10 superiori al limite previsto dalla normativa vigente. La situazione più difficile è stata registrata nella zona di Largo Preneste, dove si è giunti a 65 microgrammi al metro cubo (il limite di legge è fissato a 50). Male anche nella zona della Tiburtina (63 microgrammi/m3) dove si è già raggiunto il 29esivo sforamento dell’anno. Stesso risultato è stato registrato nella centralina di Cinecittà ed in quella di largo Arenula: in entrambe i casi si è raggiunta la soglia die 59 microgrammi per metro cubo.

Altri sforamenti sono stati registrati a Villa Ada, Cipro, Malagrotta, Castel di Guido e Bufalotta. Le uniche zone in cui i limiti non sono stati superati sono quelle di San Giovanni e, nella zona di Lunghezza (a ridosso della tenuta del Cavaliere). La centralina di Corso Francia, invece, a causa di un guasto non ha permesso di fare rilevazioni.

Le previsioni poco incoraggianti

In base ai propri modelli di previsione sulla qualità dell’aria, l’Arpa Lazio ha indicato per la giornata del 12 dicembre “una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni di inquinanti”. Preso atto di questa condizione, il dipartimento ambiente ha chiesto al Campidoglio d’informare la popolazione e di proporre una serie di suggerimenti. Tra i consigli c’è quello, rivolto “ai soggetti a rischio cui compete una particolare cautele di ordine sanitario” di “evitare di esporsi prolungatamente alle alte concentrazioni di inquinanti”.

I consigli del Campidoglio per ridurre lo smog

Più in generale l’amministrazione si è raccomandata ai cittadini di lavorare sulla prevenzione, ad esempio “preferendo l’uso di mezzi elettrici, ibridi o alimentati con combustibili a basso impatto”. La giornata di mezzi pubblici gratuiti, valida anche per domenica 11 dicembre, dovrebbe facilitare la riduzione d’inquinanti prodotti dalle auto che usano l’energia fossile.

L’altra importante raccomandazione fatta è stata quello di “limitare gli orari di accensione degli impianti termici e di ridurre la temperatura massima dell’aria negli edifici”. La domenica, relativamente più calda dei giorni scorsi, potrebbe aiutare anche a seguire questo consiglio.