Oggi a Roma metro, bus e tram gratis: tutte le informazioni

Per la seconda volta, nel giro di pochi giorni, romani e turisti potranno beneficiare delle iniziative contemplate dal piano trasporti di Roma Capitale. Dopo aver beneficiato della possibilità di viaggiare sui mezzi pubblici senza dover acquistare il biglietto, gli utenti del servizio su ferro e su gomma potranno tornare a ripetere l’esperienza.

Trasporto pubblico gratuito

Domenica 11 dicembre infatti, così com’è stato per il giorno dell’8 dicembre e come sarà nelle successive due domeniche che precedono il Natale, si può usufruire dell’intera rete di bus, tram e metropolitane, senza disporre di un titolo di viaggio. Il servizio, nel corso della giornata, sarà infatti del tutto gratuito.

Dai parcheggi di scambio al centro

Per incentivare il ricorso al trasporto pubblico, il Campidoglio ha predisposto anche altre iniziative. Con il piano trasporti previsto per il periodo natalizio, vengono attivate tre linee che portano dai parcheggi di scambio, verso il centro. Anche in questo caso, per usufruire del servizio, non sarà necessario acquistare il biglietto.

Il percorso delle tre linee su gomma

Le tre linee sono operative nella fascia oraria che va dalle 9 alle 21, con una frequenza di passaggio che si attesta sui 10 minuti. Per quanto riguarda il percorso la linea “Free 1” parte dal parcheggio di Termini e prosegue fino a via del Tritone. La linea “Free 2” invece muove dal parcheggio di piazzale dei Partigiani e fa capolinea a via del Corso. La terza linea disponibile è la 100: è elettrica e parte dal parcheggio di villa Borghese.

Sconti per chi lascia l'auto al parcheggio

Sono previste anche delle agevolazioni tariffarie per chi lascia l’auto in uno dei tre parcheggi di scambio. Nello specifico chi posteggia a Termini per prendere la Free 1 ha la prima ora di parcheggio gratuita. Stessa iniziativa prevista per il parcheggio di vialla Borghese, da cui parte l'autobus elettrico 100. Invece per la linea Free 2, che parta da piazzale dei Partigiani, è stata stabilita una tariffa di 80 centesimi l’ora e 5 euro al giorno.