Giornata del Ricordo, il VI Municipio porta 100 studenti in visita alle foibe

Ragazzi e ragazze di Tor Bella Monaca visiteranno le foibe di Trieste e Basovizza. Il 10 febbraio, nel Giorno del Ricordo, 100 alunni delle scuole del VI municipio di Roma si recheranno nei luoghi dove si è consumato “l’eccidio che hanno subito gli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia da parte dei comunisti jugoslavi con la complicità dei comunisti italiani”, si legge in una nota del minisindaco Nicola Franco. Quest’ultimo, unico presidente municipale di centrodestra, non ha perso occasione per sottolineare come il suo sia “l’unico Municipio ad osservare il valore” del 10 febbraio.

Presentazione alla Camera

Il viaggio verrà presentato presso la Camera dei deputati mercoledì 7 febbraio. Parteciperà anche il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, il quale, tra l’altro, era presente con Franco anche lunedì 5 febbraio in occasione dell’inaugurazione del nuovo sportello anagrafico di Roma Est.

“Alla presenza del vicepresidente della Camera dei deputati, On. Fabio Rampelli – ha detto Franco in una nota - presentiamo il viaggio che porterà i ragazzi a essere testimoni della crudeltà umana. Persone catturate, legate con il fil di ferro. Nonostante la legge nazionale 92/2004 abbia istituito il Giorno del Ricordo per il 10 febbraio, - ha sottolineato Franco - è triste constatare che, a Roma, siamo l’unico Municipio a osservarne il valore”.

Nessun coinvolgimento

È critico non tanto nel merito, quanto sui metodi, il capogruppo municipale del Pd, Fabrizio Compagnone: “È un’iniziativa che non discutiamo nel suo significato – dice a Romatoday - ci è dispiaciuto constatare che il 27 gennaio, nella Giornata della Memoria, l’unico a ricordare questa ricorrenza sia stato il sottoscritto come gruppo Pd. Un’iniziativa o un comunicato sulla tragedia dell’Olocausto non mi pare si sia visto. Noi siamo contrari a tutti i totalitarismi e le dittature che ci sono state. Inoltre, questa iniziativa è stata presa senza coinvolgere il consiglio. La destra ha fatto uno scatto in avanti fuori luogo e pretestuoso. Speriamo che, in futuro, non ci siano rivendicazioni politiche su questi temi perché diventa ridicolo. Diciamo no a strumentalizzazioni e medaglie al merito che lasciano il tempo che trovano. Spero - conclude Compagnone - che prima o poi il Municipio VI si dichiari apertamente antifascista in linea con i principi della carta costituzionale”.

Fonte foto da TriestePrima