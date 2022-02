Foibe, presto a piazza Istria un monumento in ricordo delle vittime

Presto a piazza Istria ci sarà un monumento in memoria degli esulti istriani. Nel Giorno del Ricordo, che commemora l'eccidio delle foibe e la fuga di migliaia di italiani dalla regione istriana nel secondo dopoguerra, il consiglio del Municipio II, riunitosi in seduta straordinaria, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno a firma Fratelli d'Italia.

"Siamo lieti di questo risultato - fanno sapere i consiglieri Sandra Bertucci e Holijwer Paolo - conseguito grazie alla collaborazione di tutte le forze politiche che di fronte alla tragedia di migliaia di italiani collaborano per ricordare e tramandare il ricordo senza divisioni né strumentalizzazioni". I consiglieri inoltre hanno voluto sottolineare "la netta discontinuità rispetto alla passata amministrazione, mostrata oggi dall'assessore alla Cultura Rufo, che in apertura di consiglio ha tenuto a commemorare le foibe".

Nella mozione si impegnano la presidente e la giunta anche a organizzare ogni anno, nel mese di febbraio, iniziative culturali che promuovano la commemorazione e la conoscenza di quanto accaduto e gite da parte degli istituti scolastici del territorio presso il quartiere Giuliano-Dalmata (nel IX Municipio) e in altri luoghi simbolo della città.

“Siamo lieti di apprendere che il consiglio del Municipio II ha approvato un atto - il commento di Alessandra Consorti e Stefano Erbaggi, dirigenti provinciali del partito - , in occasione del Giorno del Ricordo presentato dal gruppo consiliare di FDI. L’odg approvato prevede tra le varie iniziative commemorative, l’installazione di un’opera in ricordo degli esuli istriani da collocare in Piazza Istria".