Il VI municipio avrà finalmente un nuovo ufficio anagrafico

I primi annunci risalgono addirittura al 2017, all’indomani della chiusura dell’ufficio del borgo di San Vittorino. L’idea vera e propria, invece, è del 2018 ma solo lunedì 5 febbraio 2024 verrà inaugurato il nuovo ufficio anagrafico del VI municipio delle Torri. Si trova al primo piano del Centro commerciale Roma est, luogo individuato dall’ex amministrazione 5 Stelle per aiutare, visto il sicuro afflusso di gente, anche le attività commerciali dello stabile. Una buona notizia per i cittadini che, per anni, hanno dovuto fare affidamento solo sugli sportelli di viale Ciambellotti.

Storia travagliata

I problemi, come detto, cominciano dopo l’addio agli uffici di San Vittorino per farli diventare una sala per matrimoni . Nel 2021, poi, arriva un bando per trovare locali, a titolo gratuito, da destinare all’anagrafe. Alla chiamata ha risposto il Centro Commerciale di Ponte di Nona ma, ancora nel 2022 e poi nel 2023, rimane tutto fermo al palo nonostante l’annuncio che gli uffici sarebbero stati aperti a maggio. A giugno dello scorso anno, però, il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, denunciava un taglio dei fondi da parte del Campidoglio per l’acquisto di mobili e strumenti, rimandando, ancora una volta, l'inaugurazione della struttura.

Aperto due volte a settimana

Almeno inizialmente i nuovi uffici saranno aperti solo due volte a settimana. “Contiamo di aumentare le aperture ma, intanto, era importante partire ad avviare il servizio” ha sottolineato Franco. Dopo anni e anni di attesa magari i cittadini si aspettavano orari di apertura più costanti ma, almeno attualmente, questo permette di fare la dotazione organica degli uffici municipali.