Municipio VI, l’era di Franco inizia con una piccola rivoluzione: il consiglio pomeridiano

Appuntamento alle ore 16.00 in viale Cambellotti per il primo consiglio della nuova amministrazione targata centrodestra: una piccola rivoluzione, quella dell’orario pomeridiano, che avvia l’era di Nicola Franco, eletto alle Torri con il 61% di preferenze al secondo turno. “Lo facciamo per rispettare gli accordi presi con gli elettori” ha spiegato il minisindaco al nostro giornale.

Nicola Franco è l’unico presidente di centrodestra a Roma eletto alle scorse amministrative e rappresenta una coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Lista civica Michetti sindaco, Rinascimento Sgarbi-Michetti, Lista civica Le Torri. Lunedì 8 novembre saranno presentati i 24 consiglieri del Municipio e la squadra di governo. Tante le ‘anime’ da mettere d’accordo per la formazione della nuova giunta che costituirà il parlamentino del Municipio VI per i prossimi cinque anni. Nei giorni scorsi Vittorio Sgarbi aveva dato a Nicola Franco la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di assessore alle periferie e alla cultura ma il neo eletto presidente aveva dribblato l’offerta ringraziando il sindaco di Sutri e temporeggiando “Ne sarei felicissimo ma sulla fattibilità però attenderei, devo ancora parlare con la coalizione e più che altro capire come conciliare i suoi impegni di parlamentare, sindaco di Sutri, personaggio televisivo con il ruolo di assessore. Il nostro è un Municipio particolare che ha bisogno di un impegno h24”. Da qui la reazione di Sgarbi che in un nuovo video Facebook ha puntualizzato “Non ho mai voluto fare l’assessore, ho solo risposto a una sua richiesta. Ora sono indisponibile”.

E intanto continuano le interlocuzioni per le nomine dei nuovi assessori. Dagli ambienti di viale Cambellotti trapela poco o nulla: secondo alcune indiscrezioni, un nome che circola è quello di Romano Amato, nel partito dal 2016, commercialista e attivo nel sociale a cui potrebbero essere consegnate le deleghe al bilancio e al sociale. Altri rumors vorrebbero Antonio Villino - eletto consigliere con Fratelli d'Italia - presidente d'aula. Ma nessuna ufficialità giunge dal Municipio: “Per la composizione della Giunta vogliamo profili tecnici di spessore. Per questo, abbiamo chiesto ai partiti di sottoporci i curricula tecnici delle figure professionali al fine di selezionare i migliori per ciascun ruolo. I nomi che stanno uscendo sono quelli dei tecnici che stiamo valutando ma nessuno di loro ha avuto già l’incarico” ha precisato Nicola Franco.

E sull’orario pomeridiano, in controtendenza con gli appuntamenti degli ultimi anni, ha commentato: “Il consiglio di pomeriggio era parte del programma e rispetta gli accordi presi con gli elettori, in continuità con quanto per anni abbiamo chiesto alla precedente amministrazione, quando eravamo minoranza. Il nostro obiettivo è coinvolgere la cittadinanza e permettere a quanti più cittadini possibile di partecipare. Inoltre, per specifici consigli, convocheremo la sera e addirittura nei luoghi oggetto della discussione”.