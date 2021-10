Sgarbi si candida assessore a Tor Bella Monaca ma il neo minisindaco frena: “Devo parlare con la coalizione”

Nulla di ufficiale per il momento ma Vittorio Sgarbi potrebbe essere uno dei prossimi assessori della giunta Franco al sesto municipio, l’unica – lo ricordiamo - a governo di centrodestra a Roma. E mentre il neo minisindaco delle Torri – Nicola Franco - prova a frenare gli entusiasmi, è lo stesso sindaco di Sutri nonché parlamentare e già candidato alle amministrative con Enrico Michetti a esprimere eccitazione per quella che potrebbe essere la delega alla cultura.

“Per uno che ha fatto tante cose come me in Italia e essere assessore delle periferie insieme all’amico Nicola Franco, rendere gaia la torre, bella la torre monaca, rendere angelica Torre Angela e trasformare i nomi di questi luoghi, Finocchio compreso, in nomi che non dicono cose legate a cattiva noema. Da tempo pensavo di occuparmi di Tor Bella Monaca, di cultura di ambiente, di urbanistica”. Con queste parole, Vittorio Sgarbi ha annunciato la sua ‘candidatura’ come assessore alle periferie attraverso un video pubblicato su Facebook.

Nei locali di viale Cambellotti, però, c’è ancora prudenza. “Sgarbi ha dato la sua disponibilità a fare l'assessore, io sarei felicissimo, è un nome splendente che potrebbe illuminare questo territorio, sarebbe una grande opportunità. Sulla fattibilità però attenderei, devo ancora parlare con la coalizione e più che altro capire come i suoi impegni di parlamentare, sindaco di Sutri, personaggio televisivo con il ruolo di assessore. Il nostro è un Municipio particolare che ha bisogno di un impegno h24” ha spiegato Nicola Franco.

Intanto, il primo consiglio al sesto municipio si svolgerà entro il prossimo 8 novembre, data in cui Franco assicura di presentare l’intera squadra di governo. “Ho chiesto a tutti i politici nazionali ed europarlamentari del centrodestra di affiancare nell'azione di governo il consiglio del Municipio delle Torri per creare un laboratorio del centrodestra” ha concluso.