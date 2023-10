Ponte di Nona, inaugurato il percorso dedicato a Francesco Cagnetta

È stato inaugurato, mercoledì 4 ottobre all’interno del parco Gastinelli a Ponte di Nona, un percorso dedicato a Francesco Cagnetta, il 16enne scomparso a giugno del 2021 a causa di un improvviso malore. Cestista in forza prima nel Ponte di Nona e poi all’Omnia, Francesco era un ragazzo benvoluto da tutti e, per questo, amici ed ex compagni di squadra hanno deciso di celebrarlo con questa particolare iniziativa.

Il “Good Game” di Francesco

Come detto, all’interno del parco Gastinelli è stato allestito il percorso "Good Game", alla cui inaugurazione ha partecipato anche la famiglia di Francesco Cagnetta. Si tratta di una serie di pannelli al quale hanno lavorato le associazioni sportive e le scuole del territorio: la scuola dell’infanzia Simpatiche Canaglie, le scuole dell’I.C. impastato, l’I.T. Sereni e le società sportive Ponte di Nona e Omnia Roma hanno creato delle targhe con le frasi che più rappresentavano Francesco. Una celebrazione inserita nella settimana culminata con il III Memorial di basket Francesco Cagnetta, presso la palestra dell’Omnia.

Tra i promotori dell’iniziativa e del percorso “Good Game” - frase soprattutto in voga tra i giovani e i videogiocatori che utilizzano l’acronimo “gg” per complimentarsi con gli avversari al termine di una partita - c’è l’assessora alla scuola del IV Municipio delle Torri, Flavia Cerquoni.

“Abbiamo fortemente voluto questo progetto insieme alla famiglia, le scuole, amici e associazioni che ha frequentato – dichiara, a RomaToday, Flavia Cerquoni - un percorso che ripercorre le tappe della vita di Francesco, partendo dalla scuola dell’infanzia fino ad arrivare alle superiori, inserendo ovviamente anche le squadre di basket nelle quali ha militato. È stato per me un onore far parte di questo progetto. Ringrazio – continua Cerquoni - i genitori Elena e Gaetano ma anche tutte le scuole e gli amici. È stato un momento di grande condivisone. Francesco è l’esempio di quella generazione che rispecchia i valori dello sport, del rispetto, della lealtà, dell’impegno e del senso di sacrificio. Un ragazzo amato da tutti”.