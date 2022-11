Infiltrazioni e crepe nelle case del Comune

Bacinelle disseminate dentro casa, pareti scrostate, infiltrazioni e muffa. Siamo in uno degli appartamenti delle case popolari gestite dal Comune di Roma, nella estrema periferia est della Capitale. Una copiosa perdita d’acqua, da oltre un mese, sta danneggiando gli interni di uno degli appartamenti di via Caterina Usai, nel quartiere Villaggio Falcone, anche conosciuto come Ponte di Nona Vecchia. “Basta, è arrivato il momento di risolvere il problema in maniera definitiva, promuovendo un istituto romano che si occupi della manutenzione delle case popolari” ha commentato a Roma Today Emanuele Licopodio, capogruppo Lega al Municipio Roma VI delle Torri.

La manutenzione nelle case popolari gestite dal Comune di Roma è da tempo un nervo scoperto. Con la quasi esclusiva competenza, il Comune dovrebbe provvedere a sanare crepe, infiltrazioni (alle pareti e ai soffitti), manutenere i terrazzi, occuparsi del verde, dei balconi. Da Ponte di Nona a Torre Maura, passando da Tor Bella Monaca e Giardinetti, la manutenzione delle palazzine di edilizia residenziale pubblica, però, resta una chimera. Nei giorni scorsi, dalle pagine del nostro giornale, il grido d’aiuto anche del comitato Inquilini ex Isveur che – dopo aver atteso oltre un anno la riparazione di una perdita di acqua e fatto i conti con le transenne sotto casa per la caduta dei cornicioni dai balconi – aveva commentato “Noi ignorati come sempre”.

Da oltre un mese, al terzo piano della palazzina di via Caterina Usai, la rottura delle tubature interne nella zona della cucina ha provocato infiltrazioni abbondanti che stanno compromettendo la stabilità dell’immobile. Gli inquilini hanno fatto ricorso all’utilizzo di bacinelle per raccogliere l’acqua. Intanto, gli abitanti dell’appartamento continuano le segnalazioni al Comune di Roma che restano senza risposta.