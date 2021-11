Federica muore a 22 anni su via di Lunghezzina. La famiglia: "Cerchiamo testimoni"

“Chiunque abbia visto qualcosa si faccia avanti, soprattutto chi si è fermato a chiamare i soccorsi affinché possa aiutarci a capire come siano andate le cose. La nostra non è una caccia alle streghe, vogliamo solo sapere cosa sia successo”. Questo è l’appello di Miriam Ghiglia, zia di Federica, la ragazza morta sabato mattina su via di Lunghezzina. Sono ancora tanti i dubbi da chiarire sulla dinamica dell’incidente. E mentre gli inquirenti cercano indizi, i familiari vogliono contribuire a cercare la verità perché solo così potranno provare ad alleviare il loro dolore.

Federica aveva 22 anni, lavorava presso un agriturismo fuori Roma dove si stava recando, come tutti i giorni, anche sabato mattina da Corcolle, il quartiere di Roma Est dove abitava insieme alla sua famiglia. “Siamo stati in via di Lunghezzina dopo l’incidente, nel punto esatto in cui Federica ha perso la vita – ha spiegato Miriam Ghiglia ai nostri taccuini – Impossibile non notare segni evidenti di frenate almeno per 60-70 metri. La macchina poi si è puntata sul ciglio della strada ed è finita di sotto alla carreggiata, contro un albero. L’auto era quasi nascosta da quest’albero e un altro, oltre che da alcune pietre”. Ha aggiunto: "La posizione in cui l’auto di Federica, una Lange Rover, è stata trovata dai soccorritori difficilmente poteva renderla visibile a chi transitava sulla strada".

Eppure qualcuno ha chiamato i soccorsi. Chi? Questa persona ha parlato con Federica? O era già morta quando l’ha vista? A queste domande la famiglia della ragazza, distrutta dal dolore, vuole risposte. “Vogliamo sapere se ha visto o sentito qualcosa che possa aiutarci a capire cosa è successo. Non vogliamo fare una caccia alle streghe. Chiunque sia quest’uomo si faccia avanti con noi, o con gli inquirenti, ci aiuti a capire” ha detto la zia. E a nutrire dubbi sulla dinamica dell’incidente sono anche gli inquirenti che hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza dell’adiacente rimessa dei camper di via Lunghezzina.

“C’è massimo riserbo – ha spiegato Miriam Ghiglia – Ci permettono di salutare Federica ai funerali ma la salma sarà sequestrata ancora per molto, in attesa di capire quanto accaduto”. Il sospetto è che Federica abbia voluto evitare qualcosa o qualcuno comparso sulla strada. Un’altra auto? Animali? Saranno le indagini a fornire altri elementi intanto i familiari chiedono la massima condivisione dell’appello per cercare testimoni. La famiglia e gli amici saluteranno Federica per l’ultima volta giovedì pomeriggio nella chiesa di Corcolle. Tutti, affranti dal dolore, cercano risposte a una morte così tragica e improvvisa.