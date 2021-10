Federica muore a 22 anni in un incidente stradale, stava andando a lavoro

Era appena uscita di casa per andare a lavoro Federica Ciambella, la ragazza deceduta sabato mattina in seguito ad un incidente stradale avvenuto su via di Lunghezzina. Ventidue anni, diplomata all'istituto Agrardio Sereni di Colle Prenestino, la giovane era residente nella vicina Giardini di Corcolle. La tragedia stradale intorno alle 7:00 quando la vettura sulla quale si trovava la vittima è uscita fuori strada impattando violentemente contro un albero. Uno schianto fatale, che non ha lasciato scampa alla 22enne.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti all'altezza del civico 154 della strada che collega Corcolle alle zona di Lunghezza, Castelverde e Villaggio Prenestino, Federica Ciambella stava procedendo a bordo di una Range Rover Freelander in direzione Roma Centro per recarsi a lavoro. Poco prima dello svincolo dell'autostrada ha perso il controllo della jeep, è uscita fuori strada ed ha sbattuto contro un albero.

Intervenuto il personale dell'ambulanza del 118 nulla ha potuto per la giovane, se non accertarne il decesso. Sequestrata la jeep, secondo i primi rilievi scientifici svolti dai 'caschi bianchi' del Gruppo Torri nell'incidente stradale non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Sequestrata la jeep, resta da comprendere cosa abbia determinato la perdita di controllo della vettura da parte di Federica Ciambella. Fra le ipotesi non si esclude quella del malore, del problema tecnico all'auto o della distrazione. La salma della giovane è stata traslata al Policlinico Tor Vergata in attesa di essere consegnata ai parenti della 22enne.

Incidenti mortali in via di Lunghezzina

Via di Lunghezzina dove nel corso degli anni si sono registrati altri incidenti con esito mortale, come nel maggio del 2018 quando uno scooterista di 48 anni, Andrea Giusti, morì in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in una carambola fra il suo Yamaha e due auto.

Il 4 novembre del 2015 a perdere la vita sulla stessa strada fu invece Marco Zei, 49enne allenatore delle giovanili della Polisportiva Gdc Ponte di Nona. Quattro anni prima (luglio 2011), a morire sempre su via di Lunghezzina in seguito ad un incidente fu un 35enne romeno residente a Fonte Nuova, Costel Cirja.