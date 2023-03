Un bocciofilo nell'ex terra dei fuochi di Roma est: aperto il cantiere

Al via il cantiere per la costruzione del bocciofilo a Lunghezza, nella periferia est di Roma, un tempo conosciuta come ‘terra dei fuochi’. Nella mattina di giovedì, in via Riserva Lunga la posa della prima pietra. I lavori di costruzione, realizzati come opere di compensazione, dureranno 180 giorni. “Non solo abbiamo velocizzato l’iter ma abbiamo aggiunto altri dettagli al progetto a beneficio dei cittadini” ha commentato Nicola Franco, presidente del Municipio Roma VI delle Torri.

Il bocciofilo sulla 'terra dei fuochi'

Prima la bonifica dell’area poi la costruzione delle opere. Gli abitanti del versante prenestino sono stati impegnati per anni in una serrata battaglia con l’obiettivo di difendere il diritto alla salute perché i terreni tra Castelverde e Lunghezza ‘nascondevano’ rifiuti. Una ex discarica che non poco ha spaventato chi vive nei quartieri della estrema periferia di Roma, come a giugno dello scorso anno quando dai terreni è divampato un incendio che ha reso necessaria l’attivazione dei sensori Arpa. “Non sappiamo cosa stiamo respirando” avevano denunciato i residenti in quella occasione con i fumi che per giorni sono stati visibili all’interno dell’area.

Un'opera da 500mila euro

Numerosi sopralluoghi, tante le richieste di intervento e di bonifica alla Regione Lazio per avviare la costruzione delle opere di compensazione previste dall’accordo tra il Comune di Roma e la Tav che risale alla metà degli anni ’90: un importo di 500mila euro per costruire il bocciofilo, una sala polifunzionale e un’area verde per orti urbani in cambio di terreni per costruire la linea ferroviaria dell’alta velocità. Con i carotaggi del terreno e la posa della prima pietra il cantiere a Lunghezza può considerarsi avviato. “Gli interventi dureranno 180 giorni – ha puntualizzato Nicola Franco, spiegando che una risoluzione votata a febbraio in Municipio ha aggiunto nuove opere – abbiamo chiesto che i ribassi d’asta vengano utilizzati per altre opere a Lunghezza, dall’area verde al parcheggio. Il quartiere ne ha bisogno”.