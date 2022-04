Lunghezza: 500mila euro per la costruzione del bocciofilo

Saranno investiti 500mila euro per realizzare un bocciofilo a Lunghezza. Un milione circa, invece, per costruire una tensostruttura a Castelverde che diventi un polo culturale per il versante prenestino. Si tratta di fondi ottenuti a seguito della costruzione della linea di alta velocità che lambisce i territori del Municipio Roma VI delle Torri e che dovranno essere impegnati in opere di compensazione. Sempre che la Regione Lazio completi le operazioni di bonifica dell’ex discarica di Castelverde. “Per il bocciofilo abbiamo velocizzato l’iter, rimasto fermo al 2019” ha spiegato l’assessora ai lavori pubblici del Municipio VI, Chiara Del Guerra.

La cantierizzazione per il bocciofilo è già stata avviata con i carotaggi del terreno. “Da una prima analisi dell’archeologo – ha puntualizzato Del Guerra – non dovrebbe esserci nessun tipo di vincolo, sotto lo spazio individuato c’è una cava di tufo e molto terreno da riporto”. Sull’area di Castelverde, inizialmente era previsto un campo da basket. La giunta Franco, invece, ha intenzione di destinare lo spazio a una tensostruttura che accolga cittadini dagli 0 ai 99 anni.

Nelle intenzioni del Municipio VI, che con una direttiva di giunta ha messo nero su bianco il ‘disegno’, viene sancita la volontà di costruire un polo culturale: “Perché il versante prenestino ne è sprovvisto – ha commentato la delegata ai lavori pubblici – E ci auguriamo che possa ospitare anche spettacoli teatrali, eventualmente con rassegne del teatro di Tor Bella Monaca e altre attività culturali”.

Nei giorni scorsi, il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco, con una delegazione di cittadini in rappresentanza del comitato di quartiere Castelverde, è andato in Regione a chiedere che la bonifica dell’area – dove un tempo sorgeva una discarica – venga effettuata il più velocemente possibile”.