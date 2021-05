Borghesiana: la fermata bus trasloca all’incrocio, in via Casilina aumenta la sicurezza

Come garantire la sicurezza degli utenti del trasporto pubblico che percorrono a piedi via Casilina per raggiungere la metro C, a Borghesiana? Trasferire la fermata Atac all’incrocio con via Biancavilla. Per ora è solo un’ipotesi ma l’idea dell’assessorato ai lavori pubblici del sesto municipio piace al dipartimento mobilità che nei prossimi giorni effettuerà ulteriori sopralluoghi.



Da anni i residenti del quartiere Borghesiana chiedono alle istituzioni di intervenire affinché venga reso più sicuro l’accesso alla metropolitana della linea C che collega la periferia con il centro città, Attualmente la fermata bus utilizzata dagli utenti si trova ad alcune decine di metri dalla stazione e questo implica percorrere la via Casilina con tutti i rischi che può comportare il transito a piedi su una strada consolare particolarmente trafficata. Nelle ultime settimane, anche attraverso le pagine di Roma Today, i cittadini avevano rilanciato la richiesta.



“Dopo un lungo lavoro dove si sono vagliate più soluzioni, l’assessore Nicastro ha illustrato l’ipotesi di spostare la fermata presso l'incrocio con via Biancavilla: In quella posizione ricavando il golfo dal bordo strada e realizzando un muretto di contenimento di 70 cm di altezza, tra l’altro nella nuova posizione le dimensioni sarebbero a norma, al contrario dell’attuale posizione dove la fermata, nella misura di un terzo delle sue dimensioni è nella carreggiata di via Casilina” ha spiegato al nostro giornale Mauro Cinti, vice presidente della commissione mobilità di viale Cambellotti.

Ha aggiunto: “Il prossimo lunedì verrà discussa e redatta una risoluzione per impegnare la giunta in un tavolo tecnico col dipartimento per definire la fattibilità dell’opera, i costi e i tempi di realizzazione”.