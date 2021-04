Borghesiana: la stazione metro è distante, i cittadini chiedono una nuova fermata per i bus

Nell'ottobre del 2019 anche il sopralluogo della commissione ambiente e mobilità in via Casilina

Dall'ultima fermata dell'autobus fino alla stazione metro Borghesiana è necessario percorrere alcune centinaia di metri a piedi. Dai cittadini del quartiere la richiesta, già presentata in municipio, di installare una nuova palina lungo la via Casilina e consentire la fermata del trasporto pubblico nei pressi della linea C. "Aspettiamo da un anno e mezzo" ha commentato Alessio Rotondo, un attivista del quartiere che ha presentato l'istanza.

Una fermata del trasporto pubblico locale nei pressi della stazione metro Borghesiana per facilitare l'accesso al trasporto su ferro che collega la periferia al centro, ma anche un'illuminazione a led per rendere più visibile l'attraversamento pedonale. Sono queste le richieste che i cittadini del quartiere hanno presentato negli anni scorsi con l'intento di mettere in sicurezza il tratto di via Casilina, altezza Borghesiana, periferia est della città.

"Studenti e pendolari che ogni giorno fruiscono del servizio ad oggi sono costretti a percorrere diversi metri per arrivare alla metro c dalla fermata autobus più vicina, percorrendo quel tratto di strada non in sicurezza dove già sono avvenuti incidenti mortali" ha concluso Rotondo.