Nel VI Municipio arriva per la prima volta il parcheggio a ore

Sembra incredibile ma nel VI municipio non esistono parcheggi a ore, quelli dove occorre esporre il disco orario. Questo, però, sta per cambiare, almeno a Borghesiana. Per risolvere i problemi di sosta su largo Monreale, visto che fare nuovi posteggi è difficile, il consiglio municipale ha approvato una risoluzione che impegna presidente ed assessori ad attivare un parcheggio a ore nell’area. In questo modo, almeno questo è l’intento, si limiterà il parcheggio selvaggio e si aiuteranno i commercianti nella zona.

Sopralluogo

Sollecitato da cittadini e abitanti di Borghesiana, il presidente della commissione lavori pubblici e mobilitò del VI Municipio, Pietro Dominici, ha effettuato un sopralluogo su largo Monreale e si è trovato di fronte il caos. Auto in doppia fila, discussioni tra automobilisti che rimanevano bloccati, negozianti disperati perché i loro clienti non riescono a lasciare l’auto. Come se non bastasse, nella piazza c’è una casa dell’acqua dell’Acea che utilizzano in tanti: peccato che la maggior parte, per riempire le bottiglie, lasci l’auto nell’unico parcheggio disabili dell’area e che sorge proprio vicino alla casetta.

Parcheggio a ore

Il problema principale è che in troppi hanno eletto quei parcheggi pubblici come “parcheggi privati”, lasciando l’auto ferma anche per giorni. Non solo. Vicino a largo Monreale c’è la fermata della metro C di Borghesiana. I pendolari prendono d’assalto la piazza con le loro vetture per evitare di pagare le strisce blu presenti, invece, intorno allo scalo.

Approvazione in consiglio

La risoluzione di Dominici è stata quindi discussa in consiglio e approvata, dopo alcune considerazioni, all’unanimità. L’idea, adesso, è quella di prevedere soste massimo di due ore, nella fascia che va dalle 9:00 alle 19:00. Un orario pensato per favorire il ricambio di auto nella piazza durante l’orario di apertura degli esercizi commerciali.