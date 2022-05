Il Municipio IV supporta le imprese: istituito lo sportello per partecipare al bando regionale

L’istituzione di uno sportello presso la sede municipale di via Tiburtina, affinché venga garantito il supporto alle imprese per partecipare al bando promosso dalla Regione Lazio. È questo il contenuto della mozione presentata e approvata in consiglio dalla maggioranza di centrosinistra. “Il Municipio, essendo parte attiva del bando, con l’apertura dello sportello si mette a disposizione per sostenere le micro, le piccole e le medie imprese commerciali presenti su strada” ha commentato Annalisa Garofalo, presidente della commissione Affari generali del Municipio Roma IV.

Il bando dal titolo ‘Le strade del commercio’ è stato pubblicato durante lo scorso mese di marzo e ha come target di riferimento le imprese presenti sul territorio della regione Lazio. Il progetto prevede lo stanziamento totale di 15milioni di euro ripartiti per i singoli municipi, assegnando un fondo di circa 100mila euro alla specifica rete creata. La somma può essere utilizzata sia per l’elaborazione di attività di marketing mirate alla diffusione dei territori e dei prodotti che li caratterizzano e sia all’erogazione di servizi.

Non solo. I fondi possono anche essere utilizzati per effettuare interventi di manutenzione che garantiscano una migliore qualità urbana del contesto in cui le reti si muovono. Per il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti l’intenzione è “Dare un nuovo slancio allo sviluppo e alla competitività delle imprese del territorio”. Le reti possono essere ‘territoriali’, quindi create all’interno di uno specifico territorio, oppure di filiera. In questo secondo caso, le attività economiche devono appartenere alla stessa categoria.

Ed è anche in quest’ottica che si inserisce l’iniziativa del IV Municipio con l’istituzione di uno sportello utile alle imprese per districarsi nella partecipazione al bando e nella consegna della documentazione. Sarà aperto il lunedì e il giovedì pomeriggio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e sarà ubicato al primo piano della sede municipale, da lunedì 16 maggio. “Sono molto soddisfatta in qualità di Presidente di Affari Generali di aver presentato questa mozione, frutto di un lavoro condiviso con la commissione. Questo atto è pensato per agevolare le attività commerciali alla conoscenza ed alla partecipazione del bando regionale, in continuità con l’incessante lavoro che si sta facendo sul territorio per rilanciare il settore”. Il termine per la consegna delle domande di partecipazione è fissato al 30 giugno 2022.