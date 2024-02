Via Tiburtina, la fine dei lavori slitta almeno di un altro mese

Doveva essere entro gennaio 2024, poi “entro la metà del mese di marzo” ma la fine dei lavori, stando agli ultimi annunci, si sposterà ancora in avanti. Parliamo dei lavori del tratto T4 di via Tiburtina, quello compreso da via di Salone alla rotatoria dell’incrocio con via Marco Simone, inaugurato il 23 settembre per l’inizio della Ryder Cup. I lavori, in realtà, non erano finiti e ancora oggi gli operai sono al lavoro sopra e sotto la strada.

Deviazioni

A spiegare come si svilupperanno i lavori nelle prossime settimane è il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti. Per consentire il completamento del cordolo centrale, nel tratto tra via Tossicia e via Monte Manno, è stata istituita una deviazione. In direzione Roma, quindi, si viaggia in senso alternato e sarà così per due mesi, quindi almeno fino a metà aprile. Un mese in più rispetto a quanto era stato detto a gennaio.

Sottoservizi

Il grosso dei lavori, però, riguarda i sottoservizi. È stato per questo che, pochi giorni dopo l’inaugurazione della via Tiburtina, gli operai hanno dovuto riaprire i cantieri. Adesso si sta intervenendo con gli scavi per la predisposizione dei sotto servizi dal bar Montecarlo a via Monte Manno ultimo tratto rimasto.

Altre chiusure

Dalla rotatoria di Marco Simone a via Colsereno il traffico, e sarà così per circa un mese, è stato spostato a ridosso del marciapiede direzione Roma per completare le altre due corsie con marciapiede e illuminazione pubblica. Chiuso in maniera parziale l’incrocio del Tecnopolo per completare la predisposizione del nuovo impianto semaforico. Anche in questo caso i lavori termineranno in trenta giorni.

I lavori su via Tiburtina, quindi, continuano. Oltre ai sottoservizi, le opere hanno subito ritardi anche per via dei continui ritrovamenti di reperti archeologici, come spiegato nella sezione Dossier di RomaToday. L’aspetto positivo, se non altro, è che macchinari e uomini sono praticamente sempre al lavoro. Il cantiere, prima o poi, finirà per davvero.