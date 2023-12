San Basilio, abbattuti due chioschi abbandonati. In uno ci viveva una famiglia di stranieri

Sono almeno 35 i chioschi abbattuti dall’inizio della legislatura ed altri sono pronti ad essere rimossi. Siamo nel IV municipio di Roma dove, da diversi mesi ormai, si procede nella rimozione di prefabbricati abusivi e fatiscenti su tutto il territorio. dopo i max interventi a Casal Bruciato e Casal Bertone, l’ultima “vittima” delle ruspe è stato un chiosco nel quartiere di San Basilio.

Rimosso un vecchio bar

La concessione era scaduta da quasi 15 anni. All’interno del chiosco, un tempo utilizzato come bar, viveva addirittura una famiglia di stranieri di tre persone, poi ricollocati presso parenti che vivono a Roma. Era diventato un monumento al degrado lo stabile mobile di via Pergola, all’angolo con via Fabriano. È uno dei due chioschi abbattuti dagli operai del IV municipio. Il secondo, a via Fabriano angolo Via Corridonia, era un tempo un’edicola che, ormai, occupava solo spazio sul marciapiede.

Abbattimenti in danno

Tutti gli abbattimenti sono stati fatto “in danno” per il Comune. I vecchi proprietari dei chioschi o, infatti, sono irreperibili oppure risulta difficile, se non impossibile, costringerli a pagare le spese di rimozione. Era andata bene, per esempio, con l’ultimo chiosco dell’ex mercato di Rebibbia, con il titolare che si è accollato tutte le spese per lo smantellamento.

“Mi sono impegnato da subito a rimuovere queste carcasse che non hanno più ragione d’esistere – spiega, a RomaToday, il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti. Con questi interventi ripristiniamo legalità e decoro in tutte le zone del territorio. Ringrazio l’assessore ai lavori pubblici Dino Bacchetti per la determinazione nel perseguire l’obiettivo.”.

Chioschi abbattuti

Come detto, gli interventi finora più importanti hanno riguardato l’ex mercato di Casal Bertone a via Ricotti , su sede impropria dal 1960. L’altro intervento è quello di Casal Bruciato, nel mercato di via Spellanzon, anche questo spina nel fianco dei residenti della zona per tantissimi anni.