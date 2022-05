Casal Bruciato: il vecchio mercato verrà smantellato

I banchi, in disuso e fatiscenti, del mercato di via Spellanzon nel quartiere Casal Bruciato saranno rimossi. Ad annunciarlo è la commissione commercio di via Tiburtina, del municipio Roma IV, a seguito dell’approvazione della deliberazione in consiglio municipale avvenuta nei giorni scorsi. “Continua la nostra azione di decoro sul territorio, volta a garantire sicurezza e crescita dei quartieri – ha commentato il minisindaco Massimiliano Umberti al nostro giornale – In breve tempo Casal Bruciato diventerà un quartiere migliore”.

Via Spellanzon come via Ricotti: entrambi mercati ubicati su sede impropria che negli anni – a causa dell’inutilizzo e dell’abbandono dei chioschi – sono diventati una spina nel fianco per i residenti dei rispettivi quartieri, Casal Bruciato e Casal Bertone. Da tempo, infatti, viene chiesta la rimozione di entrambi. E se negli ultimi mesi, anche nell’ambito del progetto di restyling e della costruzione dell’isola pedonale nel quartiere Casal Bertone, i banchi vecchi di via Ricotti sono stati smantellati, nelle prossime settimane avverrà lo stesso anche per quelli di via Spellanzon. Attualmente, dei banchi presenti nell’area di Casal Bruciato, solo uno risulta operativo e in regola con il pagamento dei canoni: a lui sarà riservato un posteggio fuori dal perimetro.

“Data la sua lunga inattività, a causa della scarsa affluenza dei cittadini residenti e lo stato di abbandono in cui versa, non rivestendo più nessuna utilità per i residenti e per gli operatori, si è resa necessaria la soppressione dei banchi e la trasformazione dell'unico chiosco attivo che verrà ricollocato" ha commentato Annalisa Garofalo, presidente della commissione Affari generali e commercio. Ha poi concluso: "Questa è il secondo intervento, dopo quello di Casal Bertone, sui mercati del nostro Municipio che sono stati abbandonati da anni. Tutto questo grazie allo straordinario lavoro del presidente Umberti".