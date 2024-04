Dopo 10 anni in un residence ottengono la casa popolare: "Ma è un seminterrato pieno di umidità e i pavimenti esplosi"

Per dieci anni hanno vissuto nel residence di via Montecarotto 11, perché non avevano una casa e stavano per strada. Adesso Amalia e il marito Massimo, 55 e 74 anni, hanno trovato una casa popolare. L'Ater, proprietaria dell'alloggio, a maggio 2023 gli ha consegnato le chiavi di un seminterrato sempre a San Basilio, in via Corinaldo. Purtroppo, però, le condizioni non sono le migliori possibili.

Pavimento esploso nell'alloggio Ater

Come racconta Amalia, infatti, poco dopo il trasferimento sono sopraggiunti alcuni problemi. La gioia di aver ricevuto una casa vera, dopo una vita in emergenza abitativa tra alloggi di fortuna e un centro di assistenza alloggiativa temporanea, è durata ben poco: "Si è cominciato a gonfiare il pavimento - racconta la 55enne - e dopo un po' si sono spaccate diverse mattonelle. Stiamo praticamente sprofondando".

Un seminterrato mangiato dall'umidità

Come racconta la donna, che col marito di 74 anni vive in un alloggio con tre camere, cucina abitabile e un bagno, quello dei pavimenti sfondati non è l'unico problema: "Col tempo ci siamo resi conto della grandissima umidità - continua - e del conseguente freddo che ti entra nelle ossa. Pensi a questo periodo, con il maltempo, le temperature crollate e senza termosifoni perché li hanno spenti a marzo. L'aria è irrespirabile, abbiamo il materasso con una enorme macchia di umidità e addirittura i vestiti bagnati nell'armadio". Recentemente, a quanto raccontano, hanno dovuto buttare una giacca a vento nell'immondizia "per la muffa che c'era".

"Vorremmo un cambio ma ci rispondono picche"

Amalia e Massimo pagano 102 euro tra canone e oneri: "Per me è anche tanto - specifica la donna - considerando che in due abbiamo scarsi mille euro di pensioni. Abbiamo chiesto ad Ater un cambio, qui non riusciamo più a stare, ci va bene anche un alloggio più piccolo, siamo solo in due". Ma Ater, dicono loro, ha risposto picche: "Anzi, si sono pure un po' indispettiti. Dicono che non hanno case disponibili".