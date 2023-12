Rimosso anche l'ultimo chiosco dell'ex mercato di Rebibbia

Probabilmente anche chi abitava in zona ne ignorava l’esistenza. Del resto, fino a poco tempo fa era rimasto solo un chioso, peraltro abbandonato, a testimoniare che un tempo, su via Giovanni Battista Scanaroli, esisteva il mercato su sede impropria di Rebibbia. Un luogo deserto almeno dal 2014 che, pensate, risultava ancora, fino a poco tempo f , nel contratto di servizio di Ama per le pulizie. Adesso, con una delibera, è stato definitivamente cancellato.

Il mercato fantasma di Rebibbia

Questa storia appresenta l’ennesima fotografia di una città talmente dispersiva che arriva a dimenticarsi anche di avere un mercato. Il mistero comincia a risolversi ad aprile del 2014 quando il IV Municipio chiede alla polizia locale di verificare la situazione del mercato su via Scanaroli. Dopo un sopralluogo, emergeva che non c’erano operatori attivi. Anzi, sulla strada era rimasto un solo chiosco, peraltro abbandonato e in condizioni di forte degrado.

Il tempo passa e la situazione non cambia. Arriviamo quindi all’11 febbraio 2022 quando il dipartimento sviluppo economico e attività produttive conferma la presenza di un “solo operatore attivo all’interno del mercato”. “Attivo” sulla carta perché, di fatto, l’unico chiosco rimasto non apriva da anni.

Di chi è quel chiosco?

Il problema era che nessuno sapeva, almeno nel 2022, chi fosse il proprietario di quel chiosco che, nel frattempo, rimaneva lì a marcire, occupando un tratto di strada ed una buona fetta di marciapiede. A risolvere il mistero ci hanno pensato gli uffici della direzione tecnico del IV municipio, risalendo, il 15 marzo del 2023, al proprietario del chiosco. Immediata scattava, quindi, la richiesta nei confronti del titolare, che intanto vive a Fondi, di rimuovere la struttura. Contestualmente, e per rendere valida la richiesta, veniva anche fatta decadere l’autorizzazione a svolgere attività commerciali nel mercato che, nella pratica, era scomparso già da tempo.

La rimozione

Il titolare del chiosco ha risposto alle richieste del IV Municipio, rimuovendolo definitivamente tra settembre e agosto di quest’anno. Ci sono voluti poi altri mesi per preparare tutti i documenti necessari per dichiarare ufficialmente la decadenza del mercato su sede impropria di Rebibbia. Questo permetterà anche la cancellazione dell’area da quelle comprese nel contratto di servizio di Ama che, almeno su carta, doveva continuare a pulire la zona mercatale.