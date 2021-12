Colli Aniene: nuova discarica in via del Flauto

Sono lievitate le dimensioni della discarica di via del Flauto, tra i quartieri Colli Aniene e Tor Sapienza, non lontano dalla stazione ferroviaria Palmiro Togliatti. Oltre il canneto, sullo stesso terreno, anche l’edificazione di nuovi insediamenti abusivi. “Chiediamo continuamente sicurezza e controllo ma nessuno ci ascolta” hanno commentato i residenti dell’area ai nostri taccuini.

Le ultime segnalazioni risalgono al mese di marzo di quest’anno quando in via del Flauto si stava creando la discarica. Una mole di rifiuti non eccessiva che però aveva già iniziato a preoccupare chi vive nelle vicinanze. Già perché nel 2019 il terreno è andato a fuoco: in quella occasione si è sviluppata una coltre di fumo nero che è rimasta per giorni nell’aria di molti quartieri limitrofi. In quello stesso spazio era stata sgomberata una baraccopoli ma non era stata effettuata nessuna bonifica.

“Ormai assistiamo a un continuo viavai di auto – hanno aggiunto i residenti – Questo sversamento va fermato”. Abbiamo raggiunto l’assessorato all’assessorato all’ambiente del IV Municipio che saputa la notizia ha assicurato “Ci attiviamo subito, come fatto per la discarica in via di Tor Cervara” hanno spiegato.