Colli Aniene, via Ferdinando Santi si rifà il look

La gara per il primo stralcio era stata indetta già ad ottobre 2022. Ora è arrivato il momento di completare i lavori su via Ferdinando Santi, a Colli Aniene. Una strada che, nel giro di pochi anni, beneficerà di lavori di restyling per un totale di un milione e mezzo di euro.

Il progetto

Come detto, parliamo del II stralcio dei lavori di rifacimento della strada. Interventi dal costo di 750 mila euro per i quali la giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo. Un passaggio importante per andare ad impegnare i soldi, già presenti in bilancio, ed indire quindi la gara. Così, al termine di tutta la procedura, la strada potrà considerarsi completamene rinnovata.

I lavori

Nello specifico, i lavori verranno effettuati in un tratto di viale Ferdinando Santi, quello compreso tra l'intersezione da via Pietro Caleffi a viale Palmiro Togliatti, nella zona della rotatoria con via Grotta di Gregna. Inoltre, ci saranno interventi anche all’altezza dell’area parcheggio di fronte all’Istituto Comprensivo Tullio De Mauro. I lavori riguarderanno una superficie complessiva di 6.200 metri quadrati.

Gli interventi prevedono una fresatura di 13 centimetri, la realizzazione dello strato di binder da 9 centimetri e la realizzazione dello strato di usura. I lavori, però, non si limiteranno solo al rifacimento dell’asfalto. Verrà ripristinata la segnaletica stradale e verranno pulite le caditoie.