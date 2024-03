Attraversamenti e marciapiedi rotti a Casal Bertone, il Municipio vieta il transito ai mezzi pesanti

Di questo passo l’isola ambientale sarebbe durata poco. Marciapiedi e dossi, nel giro di pochi mesi, presentano infatti già crepe e rotture. Così, la Giunta del IV Municipio di Roma, ha approvato una direttiva con la quale ha voluto modificare la viabilità su via di Casal Bertone, in particolare nel tratto compreso tra via di Portonaccio e l’incrocio di via Pollio. Mezzo chilometro di strada che sarà interdetto ai mezzi pesanti.

Mezzi pesanti su via di Casal Bertone

Via di Casal Bertone, strada di vaibilità principale che collega via di Portonaccio con via Ettore Fieramosca, è transitata di frequente da veicoli pesanti. Questi mezzi, si legge nella direttiva approvata il 25 marzo, “oltre a situazioni di pericolo per i pedoni e di congestionamento dell’area”, causano “dissesto alla pavimentazione stradale rialzata in asfalto e sanpietrini”.

Stop ai mezzi pesanti

Inoltre, proprio nel tratto antistante la piazza di Santa Maria Consolatrice, che affaccia proprio su via di Casal Bertone, è stata realizzata una pavimentazione rialzata per l’isola ambientale realizzata in via Cesare Ricotti. Succede quindi che le persone possono passeggiare tranquillamente o quasi nella zona 30, salvo poi trovarsi camion e camioncini che sfrecciano lungo l’arteria principale del quartiere.

Così, la Giunta ha voluto richiedere una nuova disciplina del traffico su via Casal Bertone, vietando il transito a mezzi con un peso superiore alle 2,5 tonnellate, per un tratto complessivo di mezzo chilometro compreso, come detto, tra via di Portonaccio e via Pollio.

Percorsi alternativi

Contestualmente, la polizia locale del IV gruppo, in accordo con il dipartimento mobilità, dovranno individuare “percorsi alternativi” verso i quali indirizzare i veicoli che non potranno più passare su via di Casal Bertone, passando quindi su “strade limitrofe con corsie più capienti così come era previsto nell’originario progetto dell’isola ambientale”. Da questi provvedimenti, ovviamente, saranno esclusi i mezzi dell’Ama e del trasporto pubblico locale.