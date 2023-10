Incidente a Casal Bertone: auto investe donna con il passeggino, feriti mamma e figlio

Incidente a Casal Bertone dove una mamma con il passeggino è stata investita da un'auto condotta da una donna. Entrambi feriti sono stati trasportati in ospedale, ma non sarebbero in gravi condizioni. Il sinistro nel tardo pomeriggio di sabato 30 settembre.

La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 19:30 fra via Cesare Ricotti e via di Casal Bertone, altezza piazza di Santa Maria Consolatrice. In particolare la mamma - una 38enne italiana - stava attraversando la strada con il passeggino quando è stata investita da una vettura - alla cui guida c'era una 75enne poi fermatasi a chiamare i soccorsi.

Arrivata l'ambulanza del 118 madre e figlio sono stati affidati alle cure del personale del 118 e trasportati entrambi in codice giallo all'ospedale Sandro Pertini. Chiusa la strada per consentire i rilevi scientifici, gli accertamenti sono affidati agli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale, a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.