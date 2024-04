Mercato di San Romano, Umberti ribadisce ai cittadini che il punto anagrafe non riaprirà

I cittadini non mollano. Nonostante sia stato ripetuto loro che lo sportello anagrafico non riaprirà hanno deciso, comunque, di continuare la protesta. Lunedì 22 aprile si è tenuto un incontro tra il Comitato spontaneo San Giuseppe e mercato San Romano con il presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti, per la riapertura dello sportello comunale nel mercato coperto di Portonaccio. Lì, fino a luglio dello scorso anno, c’erano i servizi anagrafici. Problemi di bilancio e carenza di personale avevano portato l’amministrazione a chiudere gli uffici, portando tutti i servizi a via Rivisondoli.

L'incontro

Una delegazione del comitato è stata ricevuta dall’assessore al bilancio, innovazione e decentramento, Concetto Zanghi, raggiunto poi successivamente anche dal presidente Umberti. Il presidente del comitato, Antonio Camelo, ha ribadito la ferrea volontà che venga riaperto, al più presto, lo sportello comunale all'interno del mercato coperto di Via San Romano. Una richiesta che arriva soprattutto di residenti, confermata dalle quasi 6.000 firme già raccolte dal comitato.

Scelta obbligata

L’amministrazione municipale, dal canto suo, ha ribadito quanto già detto nelle scorse settimane: non si poteva fare altrimenti. Al comitato ha sottolineato che chiusura degli sportelli è stata dettata dalla “necessità di ottimizzare le scarse risorse a disposizione” e dalla “mancanza di personale per garantire la sostenibilità del servizio anagrafico per la sede di Via San Romano, a fronte di una relazione del responsabile del servizio anagrafico e con l’avallo del direttore Ing. Rodolfo Gaudio”, pur riconoscendo che “il IV Municipio ha un numero più alto di erogazione di servizi anagrafici rispetto ad altri municipi”. Motivazioni che erano state messe nero su bianco già a luglio 2023 nell’atto che sanciva la chiusura degli sportelli.

Ad Umberti, poi, è stato chiesto di sospendere la delibera del 14 marzo scorso , relativa al cambiamento della destinazione di uso degli spazi attualmente occupati dallo Sportello Comunale. Con quel documento si era infatti deciso di ampliare il mercato, inserendo anche i sette box dell’ex ufficio anagrafe nell’elenco degli spazi disponibili. Gli affitti dei locali variano a seconda della merce che verrà venduta e, ovviamente, della grandezza. Si possono spendere canoni annuali da 4.600 euro per attività alimentari nei box più grandi oppure “appena” 1.600 euro per quelli più piccoli da dieci metri quadrati.

Secondo il comitato, la scelta di strutturare ulteriori negozi è sbagliata “considerato che i recenti avvisi di assegnazione, a fronte di 13 posti messi a bando, ne hanno visti assegnati solo 6”. Inoltre, il Comitato ha sottolineato “che si potrebbero configurare eventuali profili di danno erariale: ciò in relazione agli ulteriori costi dei lavori necessari ad attuare il cambiamento di destinazione d’uso di uffici già strutturati per la finalità di sportelli comunali”. In realtà, nella determina che sanciva la chiusura degli sportelli, il danno erariale si sarebbe configurato qualora fosse proseguita l’attività degli uffici municipali che, ovviamente, non pagavano nessun canone d’affitto. Una cossa è certa. da quando è stato chiuso lo sportello gli esercenti del mercato hanno visto calare il loro volume d'affari.

Atto dovuto

Così, come fatto in passato, Umberti ha sottolineato come quello fosse un atto “dovuto” in quanto non si possono lasciare tali spazi inutilizzati. Il Comitato tuttavia, con fermezza, “ha invitato il presidente Umberti a perseguire e trovare, nell’interesse dei cittadini dei quartieri Casalbertone, Collina Lanciani, Pietralata, Portonaccio, Tiburtino, una soluzione condivisa con Roma Capitale”.

Nuova raccolta firme

L’incontro del 22 aprile si è concluso, quindi, con una nuova richiesta “di personale per lo sportello comunale in questione, in forza dell'appello di 5896 cittadini già consegnato, brevi manu, il 27 ottobre 2023 allo stesso presidente Umberti: si tratta di un appello che ad oggi, in virtù delle ulteriori adesioni al Comitato, consta di oltre 6000 cittadini e che, formalmente, è anche sul tavolo del sindaco Roberto Gualtieri e dell'assessore alle politiche del personale di Roma Capitale, Andrea Catarci”. Per questo, il comitato “avvierà una ulteriore campagna raccolta firme affinché la voce dei cittadini si faccia sempre più sentire e adotterà tutte le iniziative che a tal fine si renderanno necessarie”.