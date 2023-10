Isola ambientale di Casal Bertone, dopo l'incidente si chiedono i rilevatori di velocità

Era nata tra le polemiche e, a distanza di tempo, continua a suscitarne. Parliamo dell’isola ambientale tra via di Casal Bertone e via Cesare Ricotti fino a piazza Santa Maria Consolatrice, nel IV municipio. Un progetto nato nel 2020, realizzato solo nel 2022 e che gli abitanti della zona non hanno mai apprezzato fino in fondo, anzi. Critiche che si sono riaccese dopo l’incidente avvenuto sabato 30 settembre su via di Casal Bertone nel quale è rimasta ferita una donna di 38 anni ed il figlio, entrambi investiti da un’auto guidata da una signora di 75 anni.

Petizione online

Il consigliere di Fratelli d’Italia, Matteo Mariani ha deciso di lanciare una petizione online per chiedere l’installazione, nelle zone adiacenti all’isola ambientale, per richiedere l'installazione di un rilevatore di velocità su via di Casal Bertone “per fare rispettare i limiti di velocità previsti per le isole ambientali”.

Secondo Mariani, la piazza è pericolosa “perché si trova alla stessa all’altezza del piano strada – spiega a RomaToday - inoltre, non c’è una vera e proprio delimitazione della piazza. Paghiamo, purtroppo, le scelte scellerate dell’amministrazione Raggi. Tanto per fare un esempio, non ci sono divisori o barriere, elemento che compromette soprattutto la sicurezza dei bambini”.

Rimettete il semaforo

Nella pagina dedicata alla petizione, che nel giro di poche ore ha superato le 230 firme, molti cittadini chiedono di installare nuovi semafori, in particolare quello all’altezza di via Pollio. “La piazza è pericolosa perché confina sulla strada dove tutti corrono come matti” è il commento più “gettonato” tra i firmatari della petizione. Il progetto, come detto, era stato criticato in passato dagli abitanti della zona, preoccupati soprattutto per la scomparsa dei parcheggi per le automobili.

Isole pedonali

Quella di Casal Bertone è una delle 77 isole ambientali prevista dal Piano generale del traffico urbano, approvato dall’assemblea capitolina nel 2015. Le isole ambientali, si legge sul sito di Romamobilita.it, sono “zone urbane racchiuse all’interno di ciascuna maglia della viabilità principale, e la rete viaria che le serve è perciò costituita da sole strade locali. Sono dette ‘isole’ perché interne alla maglia della viabilità principale ed ‘ambientali’ in quanto finalizzate al recupero della vivibilità degli spazi urbani”.