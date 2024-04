Casal Bertone, approvato il progetto "anti allagamenti" nel quartiere

È in arrivo una maxi gara da 750 mila euro per fare in modo che le strade di Casal Bertone non si trasformino in una piscina ogni volta che piove. Siamo nel IV municipio di Roma, una zona che anche in passato ha avuto diversi problemi con gli allagamenti nelle giornate di pioggia. E visto che i fenomeni temporaleschi estremi sono sempre più frequenti, la manutenzione delle caditoie e dei canali di scolo diventa fondamentale per garantire la sicurezza dei residenti.

I lavori

La giunta municipale, con una delibera, ha approvato il progetto esecutivo per i "lavori per la realizzazione di opere di ripristino dell'efficienza dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dell'abitato di Casal Bertone”. Interventi che riguarderanno tutte le strade del quartiere per effettuare, tra l’altro, una manutenzione che possa durare a lungo nel tempo.

Gli interventi

Non si farà solo la semplice pulizia delle caditoie. Grazie all’utilizzo di una macchina canal-jet si verificherà, punto per punto, l’efficienza idraulica del sistema di raccolta, anche grazie a video ispezioni di tratti di fognatura bianca dove si riscontrano le maggiori criticità. Verranno effettuate di opere di demolizione laddove i canali di scolo, griglie, pozzetti o le bocche di leone siano rimaste ostruiti. I lavori, ovviamente, prevedono anche il ripristino di queste strutture, comprese strade, marciapiedi e segnaletica stradale. Nel prezzo è compreso anche il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.

Con l’approvazione del progetto si potrà, a breve, bandire la gara per affidare i lavori. I soldi, infatti, già ci sono e sono previsti nel bilancio 2024-2026. Interventi, questi, per il quale è stato già acceso un prestito e che attendono solo di essere finalizzati.